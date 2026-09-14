Trump califica de "patraña" las advertencias sobre la IA: "No destruirá a la humanidad"

14 sept. 2026 - 19:40 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este lunes de "patraña" las advertencias sobre una eventual amenaza existencial de la inteligencia artificial (IA) para la humanidad y acusó de una "conspiración enfermiza" a quienes cuestionan el rápido desarrollo de esta tecnología.

El mandatario también sostuvo que Estados Unidos debe mantener su ventaja frente a China en el desarrollo de la IA, en medio de un creciente debate internacional sobre los riesgos de esta tecnología y llamados a establecer mayores controles.

Trump acusa una "conspiración" contra la IA

"Que la IA tome el control del mundo, destruya a la humanidad y todas esas cosas malas, es una PATRAÑA", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

En otro mensaje, Trump aseguró que existe una "conspiración ENFERMIZA" contra la inteligencia artificial y los centros de datos, y afirmó que "el único feliz con ello es China".

Sus declaraciones se producen en un contexto de nerviosismo en los mercados, luego de que las acciones tecnológicas registraran caídas ante los llamados a moderar el desarrollo de la IA.

Advertencia de altos mandos de IA

El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, pidió el sábado una desaceleración coordinada del desarrollo de esta tecnología para comprender mejor los riesgos asociados a sus capacidades más avanzadas.

La propuesta recibió apoyo público de figuras como Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI; Elon Musk, de xAI; Demis Hassabis, presidente de Google DeepMind; y Satya Nadella, director ejecutivo de Microsoft.

En esa línea, Trump apuntó especialmente contra Amodei y defendió su gestión frente a los riesgos asociados a la inteligencia artificial. "La Administración Trump ha impedido que la 'gente' de la IA haga cosas malas, o potencialmente malas, como Dario (¡Anthropic!), que ahora finge ser un 'angelito perfecto'", escribió.

"El único control o valla de contención que necesita la IA es un Presidente fuerte e inteligente (¡de alto coeficiente intelectual!), y Estados Unidos lo tiene, ¡y de sobra! ¡Quien gane la IA, gana! Estamos liderando a China y a todos los demás, y seguiremos haciéndolo", añadió.

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