Fiestas Patrias: Red Movilidad, EFE y Metro anuncian refuerzos y servicios especiales los días de celebraciones

14 sept. 2026 - 19:02 hrs.

¿Qué pasó?

Con el objetivo de asegurar el desplazamiento de forma rápida y segura durante las celebraciones de Fiestas Patrias, el ministro (s) de Transportes, Martín Mackenna, dio a conocer el Plan Operacional Especial con aumento de servicios en Red Movilidad, EFE, así como refuerzo de operaciones en Metro de Santiago y las fiscalizaciones en puntos de mayor afluencia de personas.

Reforzamiento de servicio y aumento de frecuencias

“Nuestro objetivo es que todos puedan celebrar y reencontrarse con sus familiares y amigos, de manera segura. Por eso, Red Movilidad reforzará 20 de sus servicios, principalmente aquellos que circulan por lugares de alta afluencia de personas”, señaló Mackenna.

Agregó que “además, el tren Alameda-Chillán, así como el servicio Nos-Estación Central, aumentarán sus frecuencias. En el caso de Metro, la empresa dispondrá de un refuerzo de personal para atender la alta demanda de pasajeros que se espera para las celebraciones”.

Servicios especiales desde Parque O'Higgins

Entre el 17 y el 20 de septiembre, Red Movilidad reforzará su operación en los ejes de mayor demanda. Además, pondrán a disposición servicios especiales desde el Parque O’Higgins a distintas comunas del Gran Santiago.

“En Red Movilidad queremos que en estas Fiestas Patrias todos puedan celebrar y volver seguros a sus hogares. Por eso, entre el 17 y 20 de septiembre reforzaremos 20 recorridos de alta demanda que circulan por los principales ejes y fondas de Santiago, así como también hacia y desde terminales de buses interurbanos”, afirmó Eduardo Castro, director de Transporte Público Metropolitano.

Y agregó que “además, tendremos ocho servicios especiales para los asistentes de la Gran Fonda del Parque O'Higgins, con destino hacia ocho comunas de Santiago. La invitación es a disfrutar en familia, dejar el auto en casa y preferir el transporte público. Todos los detalles del plan están en red.cl y en las redes sociales de Red Movilidad”

Aumento de servicios en EFE

En el caso de EFE, el tren Alameda-Chillán tendrá un aumento de cinco servicios durante Fiestas Patrias. En cambio, los servicios Nos-Estación Central y hacia Rancagua tendrán aumento de frecuencias con intervalos de 12-15 minutos.

“Como EFE, hemos preparado un plan especial que fortalece nuestra oferta ferroviaria en los servicios donde proyectamos una mayor demanda, contribuyendo a que miles de personas se desplacen de forma segura y eficiente durante estas Fiestas Patrias”, indicó María Constanza Villalobos, gerente general de EFE Central.

Quien afirmó que “nuestro compromiso es seguir conectando territorios, acercando a las familias y entregando una alternativa de transporte confiable”.

Metro refuerza personal

Metro de Santiago también anunció un refuerzo de sus operaciones con más personal, específicamente en las estaciones que confluyen con los lugares de celebraciones.

“Queremos que las personas puedan desplazarse de manera segura durante las celebraciones de Fiestas Patrias. Por eso, entre el 17 y el 20 de septiembre implementaremos un plan especial que contempla un aumento cercano al 20% en la oferta de transporte, entre las 12:00 y las 23:00 horas, y un refuerzo de nuestros equipos operativos”, agregó Carlos Pardo, gerente de la División de Transporte y Pasajeros de Metro de Santiago.

Y añadió que “estas medidas se concentrarán en las estaciones con mayor afluencia prevista, especialmente aquellas próximas a fondas, a la Parada Militar y a centros de intermodalidad”.

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