"No es una lluvia débil": Jaime Leyton adelanta qué día lloverá para Fiestas Patrias en Santiago
¿Qué pasó?
La semana de Fiestas Patrias comenzó con temperaturas primaverales en la zona central del país, lo que se extenderá por un par de días. Sin embargo, el panorama cambiará para el fin de semana largo con la llegada de un sistema frontal a ocho regiones del país.
Así lo confirmó el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, quien adelantó que las lluvias se extenderían desde la región de Los Ríos hasta Valparaíso, incluyendo la Metropolitana.
¿Qué día lloverá en Santiago?
Según explicó el experto, el domingo 20 de septiembre se registrarán precipitaciones en la Región Metropolitana.Ir a la siguiente nota
De acuerdo con el pronóstico, las regiones de O'Higgins, Metropolitana y Valparaíso tendrán precipitaciones normales, aunque en algunos sectores podrían ser más importantes, pues alcanzarían los 20 milímetros.
"El ingreso del sistema frontal es inminente y no serán gotitas aisladas, sino una lluvia moderada", explicó el especialista.
"Va a correr agua por el piso"
Leyton también entregó una recomendación para quienes tengan planificadas actividades durante las Fiestas Patrias el día domingo, especialmente en las fondas.
"Mi sugerencia es que se adelante un poquitito el remate para la tarde noche del día sábado 19, porque el día 20 se sabe que sí hay lluvia y no es una lluvia débil, sino que va a correr agua por el piso", señaló.
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