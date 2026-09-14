Semana de Fiestas Patrias con altas temperaturas y lluvias: Santiago registrará intensa ola de calor primaveral y precipitaciones

14 sept. 2026 - 11:18 hrs.

¿Qué pasó?

Buenas noticias para quienes ya se preparan para las celebraciones de Fiestas Patrias: esta semana las temperaturas subirán y Santiago podría alcanzar los 28°C durante varias jornadas, dando paso a una ola de calor primaveral.

El periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, explicó que “si tenemos 3 tardes con 26,5°C o más, es ola de calor primaveral”. En ese sentido, adelantó que martes, miércoles y jueves podrían alcanzar los 28°C.

El especialista también detalló que durante los próximos días se mantendrán algunas nubes altas, mientras que hacia el jueves comenzaría a aumentar la nubosidad en la costa. Para el viernes, en tanto, se espera el ingreso de nubosidad asociada a la costa.

Pronóstico oficial Fiestas Patrias

Además, Sepúlveda entregó el pronóstico definitivo para el fin de semana de Fiestas Patrias. Para el jueves 17 de septiembre se esperan precipitaciones únicamente en las islas de la Patagonia, mientras que el viernes 18 podrían registrarse lluvias débiles desde sectores de la región de Los Lagos hacia el sur.

El sábado 19, en tanto, un sistema frontal avanzará rápidamente por el sur del país. Las precipitaciones comenzarían durante la jornada en Aysén, Los Lagos y Los Ríos, para avanzar hacia La Araucanía durante la tarde y alcanzar el Biobío durante la noche.

El domingo 20, el sistema frontal podría avanzar hasta Ñuble y sectores del Maule durante la madrugada, mientras que durante la jornada alcanzaría zonas de O'Higgins y, eventualmente, algunos sectores de la Región Metropolitana con precipitaciones débiles.

De esta manera, el panorama se mantendría mayormente estable durante el jueves y viernes en gran parte del país, mientras que las lluvias se concentrarían principalmente desde la zona sur hacia la Patagonia durante el fin de semana.

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