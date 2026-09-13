"En la tarde llega con mayor intensidad": Jaime Leyton adelanta sistema frontal y cuánto llovería para Fiestas Patrias en Santiago

13 sept. 2026 - 21:03 hrs.

¿Qué pasó?

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, entregó un reporte en la noche de este domingo por la probabilidad de precipitaciones al cierre de las Fiestas Patrias en Santiago y regiones.

El experto destacó que los siguientes días en la capital estarán marcados por temperaturas cálidas, pero que esto irá variando a medida que llegue el próximo fin de semana.

El pronóstico de Jaime Leyton

Leyton señaló que "el día domingo 20 de septiembre, al término de las Fiestas Patrias, un segundo sistema frontal llega a la zona central con el último impulso de su actividad".

El especialista remarcó que este evento no afectará solo a la zona central, sino que también "a Los Lagos, La Araucanía, Ñuble, Maule, O'Higgins, Metropolitana y Valparaíso. Pero esto llega al final del domingo 20 de septiembre con su mayor intensidad".

"Al final de la jornada, más o menos en la tarde o al final de la tarde, llega con mayor intensidad a Santiago", manifestó.

¿Cuánto podría llover en la capital?

Sobre la cantidad de agua que podría caer en Santiago, Leyton dijo que "durante el transcurso del día vamos a tener precipitaciones débiles a regulares, es decir, menos de 10 milímetros durante la primera parte del día. Esto comienza en la madrugada en todas las regiones que hemos mencionado".

"En Santiago vamos a estar en torno a lo normal como registro total. Vamos a tener entre 10 y 20 milímetros en el transcurso del 20 de septiembre", expuso.

Agregó que "en Ñuble y El Maule las precipitaciones van a estar por sobre lo normal. Van a estar en la categoría de moderado. Por lo tanto, habría algún tipo de dificultades en el último día de celebración de Fiestas Patrias".

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