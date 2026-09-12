Sueldos de más de $3 millones: Carabineros abre 175 vacantes para personal civil

12 sept. 2026 - 13:01 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros abrió una nueva convocatoria laboral para incorporar 175 civiles a distintas áreas de la institución. Las ofertas están disponibles en diez regiones del país y contemplan remuneraciones que van desde los $628.198 hasta los $3.325.881, dependiendo del cargo.

Las postulaciones comenzaron el 11 de septiembre y estarán abiertas hasta el domingo 27 de septiembre de 2026. La convocatoria está dirigida a profesionales, técnicos y personas interesadas en desempeñarse en funciones administrativas y de apoyo.

¿Cuáles son los cargos disponibles?

El proceso, impulsado por el Departamento de Personal Civil de Carabineros, contempla puestos en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Metropolitana, el Maule, La Araucanía, Los Lagos, Aysén, y Magallanes y de la Antártica Chilena.

Entre los cargos profesionales se encuentran Ingeniero en Informática, Analista de Procesamiento de Datos, Analista Territorial y Contador Auditor.

En el ámbito técnico, en tanto, se contemplan funciones como Técnico Mecánico, Técnico Asistente de Guardia, Técnico en Cocina y Analista Contable.

Carabineros de Chile

La oferta también incorpora cargos de administrativos especializados, entre ellos Administrativo, Servicio de Mantención de Cuarteles, Ecónomo, Archivero y Operador de Emergencia. Asimismo, existen vacantes para administrativos no especializados, como Estafeta, Telefonista y Auxiliar de Servicios Menores.

¿Cómo postular?

Los interesados deben revisar los requisitos específicos de cada cargo y realizar su postulación a través del Sistema de Postulaciones de Carabineros de Chile, disponible en su sitio oficial.

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