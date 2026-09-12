Voluntariado en Nueva Zelanda ofrece alojamiento gratis a quienes cuiden animales rescatados

12 sept. 2026 - 12:41 hrs.

¿Qué pasó?

Una particular oportunidad para quienes buscan viajar, conocer nuevos paisajes y trabajar con animales se encuentra disponible en Nueva Zelanda, donde un santuario abrió una convocatoria internacional para recibir voluntarios.

Se trata de Kind Farm, un refugio ubicado en Cardrona Valley, en la región de Otago, en la Isla Sur del país. El lugar se encuentra cerca de Wanaka y Queenstown, dos zonas conocidas por sus montañas, lagos y actividades al aire libre.

A cambio de su colaboración, las personas seleccionadas podrán acceder a alojamiento gratuito durante toda su estadía, además de recibir capacitación para realizar las distintas labores requeridas en el santuario.

Entre las tareas que deberán realizar los voluntarios se encuentran alimentar y cepillar a los animales, sacarlos a caminar, limpiar corrales, establos y potreros, además de colaborar con el mantenimiento de los espacios comunes, la plantación de árboles y el cuidado del vivero.

El refugio trabaja con caballos, ponis, burros, vacas, ovejas, cabras, cerdos, gallinas y otras especies que han sido abandonadas, maltratadas o que quedaron sin hogar.

Un aspecto que destaca la organización es que no es necesario contar con experiencia previa. En cambio, se busca que los postulantes tengan compromiso, responsabilidad, interés por el bienestar animal y disposición para trabajar en equipo.

¿Cómo postular?

La convocatoria está dirigida a personas de distintas nacionalidades. Para participar, los interesados deben completar una solicitud a través del sitio oficial de Kind Farm, donde se pueden revisar los requisitos, las condiciones y la duración de las estadías.