Buscan a dos personas para vivir gratis en una isla de Europa: Estos son los requisitos y las condiciones

02 sept. 2026 - 12:44 hrs.

Vivir durante varios meses en una isla europea sin pagar alojamiento es la particular propuesta que cada año ofrece Great Blasket Island, un pequeño territorio ubicado frente a la península de Dingle, en el condado de Kerry, Irlanda.

La convocatoria busca a dos personas que estén dispuestas a hacerse cargo de una cafetería y de tres cabañas destinadas a turistas durante la temporada. La iniciativa se repite cada año y, en convocatorias anteriores, llegó a recibir más de 40 mil postulaciones para solo dos cupos.

¿Qué deberán hacer?

Los seleccionados deberán encargarse de distintas labores relacionadas con el funcionamiento del lugar: limpiar, cocinar, atender la cafetería y preparar las cabañas entre la llegada y salida de los huéspedes.

El período de trabajo suele extenderse desde el 1 de abril hasta mediados de octubre, cerca de seis meses. Durante junio, julio y agosto se incorporan uno o dos voluntarios adicionales para ayudar durante los meses de mayor actividad turística.

¿Qué ofrecen a cambio?

Los dos seleccionados podrán vivir en la propia isla durante la temporada, en un dormitorio compartido ubicado sobre la cafetería. El alojamiento cuenta con baño privado, una zona de estar con estufa y una cocina común.

Además, el puesto contempla comida y alojamiento durante la temporada, aunque los gastos del viaje hasta la isla deben ser asumidos por los propios candidatos. Tampoco hay cobertura móvil garantizada ni tiendas cercanas, por lo que es necesario abastecerse antes de llegar.

Estos son los requisitos

La convocatoria está abierta a personas de cualquier edad y nacionalidad. Sin embargo, se exige contar con un nivel fluido de inglés y, para quienes no sean ciudadanos de la Unión Europea, disponer de un visado de trabajo válido.

También se valoran conocimientos de irlandés, aunque no son obligatorios. Los organizadores buscan personas trabajadoras, responsables y con habilidades para atender al público.

Una vida alejada del continente

Great Blasket no tiene residentes permanentes desde 1953, cuando sus últimos habitantes fueron evacuados por el Gobierno irlandés. Actualmente, la isla recibe turistas durante los meses de buen tiempo y es conocida por sus playas, acantilados y fauna marina.

La experiencia, eso sí, está lejos de ser unas vacaciones: el acceso depende de las condiciones del mar y puede haber períodos en que los barcos no puedan llegar a la isla. Si estás interesado en postular, puedes ingresar al sitio web correspondiente (clic acá) para conocer más detalles.