No es aymara, no es milenaria, no nació en los Andes: la verdad histórica sobre la leyenda del portal dimensional del Titicaca

02 sept. 2026 - 09:12 hrs.

Es una de las formaciones más fotografiadas de la puna peruana y el imán turístico más eficaz de la cuenca sur del lago Titicaca: una fachada labrada en arenisca roja de siete metros de alto por siete metros de ancho, con un nicho ciego al centro y una pequeña hendidura circular a la altura del pecho de una persona arrodillada. Miles de visitantes llegan cada año a la Puerta de Aramu Muru convencidos de que se trata de un portal dimensional custodiado durante milenios por sabios andinos. La documentación disponible cuenta otra historia: buena parte del relato místico que circula por internet no nació en los Andes, sino en un libro publicado en Estados Unidos en 1960.

Lo que sí es aymara: la sacralidad ancestral de Wilka Uta

La estructura se encuentra en la comunidad campesina de Mulla Contihueco, distrito de Juli, provincia de El Collao, región Puno, a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar y a unos 35 kilómetros del lago. Las comunidades aymaras de la zona sí conservan tradiciones orales ancestrales sobre la sacralidad del paraje, al que denominan Wilka Uta ("Casa de la Divinidad") o Ajayu Marca ("Ciudad de los Espíritus"). Los hallazgos cerámicos de superficie confirman una prolongada reocupación ceremonial del sitio por parte de la cultura Tiwanaku, del reino aymara Lupaca y del Imperio Inca.

Ese sustrato es real y documentable. Lo que no forma parte de esa tradición autóctona es el nombre "Aramu Muru", la narración del sacerdote fugitivo y la idea del portal interdimensional. Esas capas son de invención mucho más reciente.

Cómo un ufólogo estadounidense inventó a "Lord Aramu Muru" en 1960

El nombre y la caracterización del sitio como umbral interdimensional fueron formulados por el escritor y ufólogo estadounidense George Hunt Williamson, quien publicó en 1960 el libro Secret of the Andes bajo el seudónimo "Brother Philip". Williamson era una figura conocida del movimiento de los contactados, una corriente de la ufología norteamericana de posguerra que combinaba avistamientos de ovnis con doctrinas teosóficas y rosacruces.

En su libro planteó la existencia de Lord Aramu Muru, un maestro espiritual originario del continente sumergido de Lemuria o Mu, hipotético territorio del océano Pacífico que la teosofía del siglo XIX había popularizado como cuna de una civilización perdida. Ninguna de estas premisas tiene sustento en la arqueología andina académica.

El disco solar de oro y la Hermandad Blanca de Lemuria

Según Williamson, ante un cataclismo global fechado entre el 10.000 y el 12.000 a.C., Aramu Muru fue comisionado por la llamada Gran Hermandad Blanca para resguardar el Disco Solar de Oro, un artefacto cósmico con supuestas propiedades curativas y energéticas. El sabio lemuriano habría trasladado la reliquia hasta los Andes peruanos y fundado un monasterio secreto cerca del Titicaca conocido como la Hermandad de los Siete Rayos.

Con el paso de las décadas, esta narrativa esotérica se hibridó con elementos históricos verificables de la conquista española del siglo XVI. La figura de Aramu Muru fue reinterpretada como un alto sacerdote incaico del santuario del Coricancha en el Cusco que habría huido hacia el sur portando el disco de oro para salvarlo del saqueo colonial. Al llegar a las formaciones rocosas de Hayu Marca, habría insertado el disco en la hendidura circular del nicho y atravesado la piedra hacia una dimensión espiritual.

1996: el guía puneño que hibridó la ficción con la memoria oral

El nexo entre el libro estadounidense y el actual fenómeno turístico peruano tiene un nombre y una fecha precisos. En 1996, el guía de montaña puneño José Luis Delgado Mamani divulgó la localización exacta del sitio y unificó públicamente el relato de Williamson con las tradiciones orales locales. Delgado Mamani reportó haber tenido vivencias oníricas recurrentes en las que veía un corredor de piedra pulida iluminado por campos de energía azulada.

Esa difusión mediática funcionó como el pivote que convirtió un monumento poco documentado por la arqueología oficial en un nodo global de peregrinación mística, promovido masivamente por agencias turísticas de Puno y Cusco.

La hipótesis arqueológica: una obra inca interrumpida en la arenisca roja

Los análisis geológicos confirman que el portal fue trabajado in situ sobre la matriz de arenisca ferruginosa de la formación rocosa. La tipología del labrado sugiere un trabajo de cantería característico de las fases tardías del desarrollo arquitectónico andino, donde se priorizaba la integración del relieve en la roca sagrada (wak'a).

La hipótesis arqueológica más sólida, sostenida por especialistas del altiplano, propone que el sitio corresponde a un altar ceremonial o proyecto monumental inca no concluido, cuyas labores de cantería fueron interrumpidas abruptamente. A diferencia de la Puerta del Sol de Tiwanaku, en Bolivia, que es un monolito exento con iconografía densa concebido para el tránsito físico y el cómputo astronómico, Aramu Muru es un trabajo anicónico y minimalista pensado para la contemplación frente a la piedra, no para atravesarla. El monumento carece de proyectos de excavación sistemática, lo que impide una adscripción cronológica exacta.

Por qué la gente reporta visiones: hipoxia, resonancia y calor infrarrojo

Las experiencias sensoriales que describen los practicantes —luces azuladas, sonidos de frecuencias desconocidas, sensaciones de alteración espacio-temporal— admiten una explicación desde la neurofisiología. A más de 3.800 metros de altitud, la menor presión parcial de oxígeno induce un estado de hipoxia cerebral leve en personas no aclimatadas, que afecta el lóbulo temporal y el córtex prefrontal, incrementa la sugestionabilidad y facilita alucinaciones auditivas y visuales.

A ese factor se suman propiedades físicas concretas del monumento. La estructura cóncava del nicho funciona como un resonador acústico natural que amplifica el viento altiplánico. Al apoyar la cabeza contra la piedra, la conducción ósea transmite micro-vibraciones directamente al sistema auditivo, generando zumbidos o tonos profundos. Además, la elevada inercia térmica de la arenisca roja hace que el monolito absorba radiación solar durante el día y la reemita en forma de calor infrarrojo al atardecer, provocando una vasodilatación periférica inmediata al contacto corporal que suele interpretarse dentro del contexto ritual como "energía telúrica".

La amenaza real al monumento: ceras, aceites y quema de resinas

Mientras persiste el debate sobre el origen de la leyenda, hay un problema concreto de conservación patrimonial. El Ministerio de Cultura del Perú ha enfrentado dificultades para implementar mecanismos formales de protección: la delimitación arqueológica del sitio permanece ambigua porque no existe una caracterización exhaustiva del porcentaje de intervención humana prehispánica frente a la morfología natural.

Prácticas rituales recurrentes como la quema de resinas, el vertido de ceras y aceites directamente sobre la piedra y el depósito de ofrendas orgánicas representan un riesgo real de alteración química y desgaste sobre la superficie de la arenisca roja. La comunidad campesina de Mulla Contihueco actúa como custodia informal del paraje, pero carece de infraestructura básica como servicios de saneamiento, agua potable o centros de interpretación formalizados.