Operativo contra toldos azules en barrio Meiggs: Municipalidad de Santiago retira estructuras e instala nuevas rejas

02 sept. 2026 - 06:22 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo operativo se desarrolla durante la madrugada de este miércoles en el barrio Meiggs, en la comuna de Santiago, donde equipos municipales y Carabineros realizan una intervención para recuperar espacios públicos y retirar estructuras instaladas en distintos puntos del sector.

El procedimiento comenzó cerca de las 04:30 horas y se concentra principalmente en el sector de Salvador Sanfuentes, Unión Americana y Bascuñán Guerrero, donde funcionarios municipales trabajan en el despeje de calles y veredas.

Desde la Municipalidad de Santiago explicaron que esta corresponde a una nueva intervención de mayor envergadura en la zona, luego de distintos procedimientos de fiscalización realizados anteriormente.

Arturo Urrutia, director del área de Seguridad de la Municipalidad de Santiago, explicó que el operativo forma parte de una estrategia que contempla la participación de Carabineros y otros equipos municipales.

"Esto es un proceso, como usted señala, ya llevamos un tiempo en esto, siempre ha existido la fiscalización y hoy día ya una intervención un poquito mayor. Es un procedimiento que obedece una estrategia también, está planificado, el horario fue acordado. Y hoy día vamos a limpiar esta calle que ustedes la ven como el destrozo del mobiliario urbano, de las mismas aceras o las calzadas, etcétera, y eso se va a recuperar."

Retiro de estructuras en locales con permiso

Durante el operativo, personal municipal comenzó a retirar estructuras instaladas en el exterior de algunos locales que cuentan con permisos para funcionar en el sector.

Los locatarios que cuentan con permisos fueron informados previamente de la intervención y de los trabajos que se realizarían durante la jornada.

Según explicó Urrutia, el objetivo es recuperar el control del espacio público y evitar que las aglomeraciones y el desorden generen condiciones favorables para la comisión de delitos.

"Donde hay aglomeración de público, donde hay desorden, donde no hay control, donde no está el Estado presente, por supuesto, es predilecto para el robo, para el incluso crimen organizado", afirmó.

Operativo apunta a recuperar el espacio público

El representante municipal aseguró que el procedimiento se enmarca en la estrategia impulsada por la administración del alcalde Mario Desbordes para recuperar distintos sectores de la comuna.

"Esto es un ordenamiento del espacio público, esto lo hemos dicho desde el día 1, bajo la administración del alcalde Mario Desbordes. Queremos ordenar Santiago, queremos ordenar no solamente el sector de Meiggs, sino que los 27 barrios de la comuna", indicó.

En esa línea, mencionó intervenciones realizadas en distintos sectores, incluidos puntos cercanos a puentes y zonas limítrofes con otras comunas, además de Franklin y otros sectores de Santiago.

"Ustedes saben que existía crimen organizado, aquí lo ha dicho muchas veces el alcalde, ya lo ha manifestado, que ha intervenido Fiscalía también, con procedimientos de la PDI, Servicio de Impuestos Internos, es decir, hemos traído la presencia del Estado a todos estos sectores que estaban muy abandonados", señaló.

Instalarán nuevas rejas en el barrio Meiggs

Mientras avanzaba el operativo, los equipos municipales comenzaron a instalar nuevas rejas de color azul en algunos de los espacios que fueron despejados.

Estas estructuras serán parte de los cierres perimetrales que se implementarán en los sectores recuperados durante la intervención.

Los trabajos avanzaron hacia el sector de Bascuñán Guerrero con Salvador Sanfuentes, donde ya se observaba la instalación de estas nuevas rejas.