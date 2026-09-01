Con ejercicios militares incluidos: Presidente Kast arranca gira en Magallanes en medio de tensión diplomática con Argentina

01 sept. 2026 - 18:26 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de una jornada marcada por ráfagas de viento y bajas temperaturas en Punta Arenas, el Presidente de la República, José Antonio Kast, arribó a la región de Magallanes para iniciar su agenda oficial en el extremo sur del país.

La visita del mandatario tiene como eje central su participación en maniobras navales de la Armada de Chile, en un despliegue marcado por el complejo escenario geopolítico con Argentina por el Estrecho de Magallanes.

Durante la mañana de este miércoles, el jefe de Estado se trasladará hasta la Fragata Prat para presenciar ejercicios militares que incluirán la simulación de un ataque desarrollado por un submarino. Las operaciones de la escuadra buscan poner a prueba los sistemas de vigilancia, mando y disuasión estratégica en las aguas australes.

El foco en el Decreto 457 y la soberanía del Estrecho

El despliegue militar en la zona se produce en medio de la controversia diplomática tras los recientes dichos de altos mandos argentinos sobre la soberanía del Estrecho de Magallanes y la vigencia del Decreto 457, promulgado en 2021 durante la administración de Alberto Fernández. Dicha normativa define al Estrecho de Magallanes y al Mar de Drake como zonas de estudio y control compartido, omitiendo el reconocimiento exclusivo de la soberanía chilena estipulado en los tratados internacionales vigentes.

Desde el Ministerio de Defensa han señalado que las gestiones diplomáticas para corregir la redacción están avanzadas a nivel técnico y que la resolución del diferendo depende únicamente de la firma del presidente argentino, Javier Milei, para formalizar la derogación del decreto.

Bilateral clave en La Moneda

La gira en la región de Magallanes servirá como preámbulo para la reunión bilateral programada para este jueves a las 11:30 horas en el Palacio de La Moneda entre José Antonio Kast y Javier Milei, quien viajará a Santiago para participar en el Foro de Madrid.

El encuentro cara a cara —el tercero de carácter formal entre ambos jefes de Estado— estará centrado en resolver la tensión diplomática en el extremo sur y fijar los criterios de cooperación fronteriza entre ambas naciones.