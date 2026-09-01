Paulina Vodanovic apunta a "improvisación" del Gobierno en materia de seguridad: "El proyecto tiene pérdida total"

01 sept. 2026 - 13:01 hrs.

¿Qué pasó?

La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, abordó el complejo panorama legislativo del Ejecutivo en materia de seguridad pública tras la decisión del Gobierno de retirar la urgencia en la reforma constitucional de seguridad. En conversación con Radio Infinita, la parlamentaria descartó cualquier margen de negociación al considerar que la propuesta oficialista no es susceptible de modificaciones en el Congreso.

En ese sentido, la timonel del PS fue categórica respecto al estado de la iniciativa y la postura adoptada por la bancada: "Es como un auto. Cuando el auto tiene pérdida total, ya no se arregla. Esto tiene pérdida total. Está abollado por todos lados. No tiene ningún sentido continuar e insistir en algo que no tiene viabilidad técnica ni política", afirmó la senadora al descartar un entendimiento con La Moneda sobre este tema.

Diagnóstico de "improvisación" y límites constitucionales

Para Vodanovic, la decisión del Ejecutivo de retirar la urgencia evidencia una "conciencia de enfermedad" al no contar con los apoyos necesarios dentro de sus propios sectores. "El Gobierno se habrá dado cuenta de que esto no puede avanzar, no solo porque no cuenta con los votos, sino porque no tiene ningún sentido este proyecto en los términos que se planteó. Lo que ha quedado develado es un nivel de improvisación inaudito", sostuvo.

Asimismo, la presidenta del PS remarcó las líneas rojas que mantiene el Congreso frente a los cambios institucionales que pretende introducir la normativa: "Lo que no se negocia son el sistema institucional, los límites al poder, inventar un Estado que no tiene control (...) Las soluciones tienen que buscarse al amparo de nuestra Constitución, no fuera de ella", enfatizó.

Críticas a Kast por partcipación en Foro Madrid

La presidenta del PS también cuestionó la participación confirmada del Presidente José Antonio Kast en el Foro Madrid que se desarrollará en Santiago desde este jueves 3 de septiembre. A su juicio, la asistencia a un encuentro catalogado de extrema derecha contradice el rol que debe mantener el jefe de Estado.

"Es bien contradictorio el Presidente. Él renunció al Partido Republicano porque dijo que es el Presidente de todos los chilenos, pero va a un foro de amigos donde las únicas personas que firmaron esa carta de Madrid en Chile fueron él y Vanessa Kaiser. Por lo tanto, el club bien reservado, bien pequeño. Entonces no se condice con su condición de Presidente de la República", cerró Vodanovic.