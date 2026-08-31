Tendrá tres vuelos por semana: Aerolínea abre nueva ruta directa desde Santiago a un apetecido destino internacional

31 ag. 2026 - 16:30 hrs.

¿Qué pasó?

A partir de enero de 2027, el Aeropuerto de Santiago sumará un nuevo destino internacional que ampliará la conectividad del país, ya que una importante aerolínea abrirá una ruta directa a una de las ciudades más importantes de Sudamérica.

Aerolínea abre nueva ruta directa desde Santiago

Se trata de LATAM Airlines, aerolínea de origen nacional que, mediante su filial brasileña, iniciará desde el próximo año sus vuelos directos a la ciudad de Salvador de Bahía, uno de los destinos más apetecidos del nordeste de Brasil.

De acuerdo a la compañía, este nuevo vuelo "amplía la conectividad entre Brasil y Chile y ofrece una nueva alternativa para turistas brasileños y chilenos, reduciendo en aproximadamente tres horas el tiempo de viaje entre ambas ciudades en comparación con las opciones actuales con conexión".

LATAM operará inicialmente tres vuelos semanales en la temporada alta de verano, con salidas desde Salvador de Bahía los días miércoles, viernes y domingo a las 21:15 horas, para arribar a Santiago a las 03:00 de la madrugada del día siguiente.

En el sentido inverso, los vuelos partirán desde Santiago a las 04:30 horas de los días lunes, jueves y sábado, para aterrizar en el Aeropuerto Internacional Diputado Luís Eduardo Magalhães a las 10:00 horas.

Una vez terminada la temporada alta veraniega, en el mes de marzo, la ruta se mantendrá en el catálogo de destinos directos de LATAM en Santiago; sin embargo, con una frecuencia de solo un vuelo semanal.

LATAM Airlines

"Estamos acercando dos mercados con una fuerte vocación turística y creando una alternativa más rápida y directa para brasileños y chilenos, ampliando nuestra oferta internacional en el Nordeste y fortaleciendo la conexión directa con Chile", afirmó Aline Mafra, directora de Ventas y Marketing de LATAM Brasil.

En cuanto a la operación, los vuelos se realizarán con aviones de la familia Airbus A320 que ofrecen cabinas Premium Economy y Economy, cuyos pasajeros pueden acceder al sistema de entretenimiento LATAM Play, que cuenta con una variada oferta de películas, series, música y otros contenidos.

Dentro de los beneficios de la cabina Premium Economy se encuentra el asiento central bloqueado para proporcionar más espacio y privacidad a los pasajeros. Además, dichos asientos cuentan con mayor reclinación, compartimiento exclusivo para equipaje y un servicio a bordo diferenciado.

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