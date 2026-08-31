Condenan a los 17 acusados por megafraude a Fonasa: Líder de la red recibió más de 21 años de cárcel

31 ag. 2026 - 15:08 hrs.

¿Qué pasó?

Más de $31 mil millones de perjuicio, 17 personas condenadas y penas que, solo entre sus principales responsables, suman más des 37 años de cárcel. Ese fue el resultado del juicio por el megafraude a Fonasa, cuyo origen se remonta a una investigación iniciada en diciembre de 2022.

El Séptimo Tribunal en lo Penal de Santiago condenó a los 17 acusados por una estructura que, de acuerdo con la investigación, se dedicaba a emitir y cobrar licencias médicas sin una atención médica real. Entre ellos hay nueve médicos extranjeros que viajaron a Chile para constituir centros médicos de fachada.

La condena del líder y su pareja

Según lo expuesto durante el juicio, el ciudadano colombiano Samir Rivaldo encabezaba la estructura junto con su pareja, Yesica Donado. Rivaldo habría emitido cerca de 16 mil licencias, mientras que Donado superó las 9.500.

Los permisos contemplaban períodos de reposo de 11, 15, 21 o 30 días y, según la investigación, no contaban con sustento clínico especializado.

Rivaldo fue condenado a 10 años y un día por fraude de subvenciones, cinco años por emisión de licencias falsas, tres años por asociación ilícita y otros tres años por lavado de activos. Además, recibió multas por más de $2.566 millones y quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos y emitir licencias.

Donado, en tanto, recibió 10 años y un día por fraude de subvenciones, cinco años por emisión de licencias falsas, 300 días por asociación ilícita y otros 300 días por lavado de activos. A ello se suman multas por cerca de $1.573 millones e inhabilitaciones para emitir licencias, ejercer sus derechos políticos de manera perpetua y ejercer profesiones titulares durante la condena.

Nueve médicos cumplirán cárcel efectiva

El fiscal Álvaro Pérez, de la Fiscalía Oriente, destacó las condenas de los nueve médicos. Entre las sentencias dictadas también hubo penas de 16, 15 y 13 años.

“No solamente fueron condenados estos médicos, también fueron condenados otras personas que intervinieron en esta estructura criminal relacionada fundamentalmente con captadores y también fueron condenados algunos compradores de licencias médicas que en su oportunidad, por diversas razones, no estuvieron disponibles para algunas salidas alternativas, quisieron ir a juicio. Bueno, también fueron condenados”, explicó Pérez.

El fiscal precisó que todos los médicos recibieron penas de cumplimiento efectivo. Para el resto de los acusados, entre ellos compradores de licencias, las condenas fueron de algo más de cuatro años y se aplicó la pena alternativa de libertad vigilada intensiva.

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