"Me caso... pero contigo": la segunda teleserie vertical de Mega ya está disponible y así puedes verla

31 ag. 2026 - 15:28 hrs.

Mega continúa ampliando su oferta de contenidos multiplataforma con una nueva teleserie diseñada para verse en el celular, en formato vertical, sin pasar por la pantalla tradicional. Se trata de "Me caso… pero contigo", una comedia romántica que reúne a nuevos talentos como Octavia Bernasconi, Laura Vila, Daniel López y Lukas Vergara, con figuras de la ficción nacional: Carolina Arregui, Ingrid Cruz y Osvaldo Silva.

La producción está disponible desde hoy por MegaShorts y la historia aborda esas decisiones que el amor a veces nos obliga a enfrentar: ¿Y si el amor de tu vida reapareciera justo el día en que estás a punto de casarte con otra persona?

Esa es la encrucijada que enfrentará Martín (Daniel López), quien está a punto de casarse con Trinidad (Laura Vila), pero todo cambia cuando un imprevisto hace que la persona encargada de realizar la ceremonia sea Julieta (Octavia Bernasconi), su primer amor.

Reencuentros, secretos y un amor que vuelve a complicarlo todo

El encuentro hará reaparecer sentimientos que parecían superados y pondrá en duda una decisión que parecía tomada. Lo que debía ser una boda perfecta comienza así a convertirse en una cadena de situaciones inesperadas, donde el amor, los celos y el humor se mezclan con personajes que harán todavía más difícil llegar al altar.

En el formato vertical en que podrás ver "Me caso… pero contigo" lo que cambia no es solo la pantalla, sino la lógica del visionado: capítulos pensados para el celular, para ver en cualquier momento, sin horario fijo de emisión.

Es la misma apuesta que han hecho plataformas internacionales con contenido breve y vertical, pero aplicada por segunda vez a una producción de ficción chilena de Mega.

Preguntas y respuestas clave de "Me caso... pero contigo"

¿Qué es "Me caso... pero contigo"?

La nueva teleserie en formato vertical de Mega, disponible en sus plataformas digitales desde el 31 de agosto de 2026.

¿Quiénes actúan?

Octavia Bernasconi, Daniel López y Laura Vila protagonizan la historia. Además, cuenta con la actuación de figuras reconocidas del género como Carolina Arregui e Ingrid Cruz.

¿Dónde se puede ver?

En MegaGo