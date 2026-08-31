Tras 16 años de espera inauguran la nueva estación de Curicó: Llega con descuentos en pasajes del "tren más rápido de Sudamérica"

31 ag. 2026 - 15:28 hrs.

¿Qué pasó?

El 27 de febrero de 2010 sin duda es una fecha que marcó un antes y un después para los habitantes de Chile; ese día un devastador terremoto de magnitud 8.8 y un posterior tsunami cobraron la vida de 525 personas, dejaron cerca de 2 millones de damnificados y destruyeron importantes piezas de infraestructura.

Una de las zonas más afectadas fue la ciudad de Curicó, en la región del Maule, en donde hace más de 16 años se destruyó por completo la estación de ferrocarriles que databa de la década de 1940.

Por casi dos décadas, la "estación de las tortas" —llamada así por las "palomitas" que venden los tradicionales pasteles en sus andenes— funcionó en una casa común y corriente; sin embargo, el pasado sábado los curicanos terminaron con su larga espera y celebraron la inauguración de su nueva estación de trenes.

Así es la nueva estación de trenes de Curicó

Gracias a una inversión de 4,3 millones de dólares, desde ahora los habitantes de la segunda ciudad más importante del Maule podrán acceder al ferrocarril en un edificio moderno desarrollado en el marco del servicio Chillán-Estación Central, conocido por utilizar "el tren más rápido de Sudamérica".

La nueva infraestructura considera el edificio principal con boleterías, sala de espera, espacios para el comercio, servicios higiénicos y oficinas, además de dos andenes con accesibilidad universal, áreas verdes, sistema de aprovechamiento de aguas lluvias, cámaras de seguridad y WiFi gratuito.

"Nosotros tenemos como objetivo aumentar la calidad de vida de las personas, ayudándoles en lo posible a proporcionarles un servicio que sea cada vez más cómodo, cada vez más regular, que cumpla con los horarios, apuntando a establecer una red de estándares mundiales", dijo en la inauguración el presidente de Ferrocarriles del Estado (EFE), Jorge Claude.

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La nueva estación llega con descuentos en pasajes

Pero la inauguración no es la única buena noticia por parte de EFE, ya que para marcar este hito se anunció un atractivo descuento en los pasajes en el marco de la puesta en marcha de la nueva estación.

Se trata de una promoción de un 15% de descuento en el tramo de vuelta para los usuarios que compren pasajes de ida y vuelta en una misma transacción.

El beneficio será válido para todos los días martes, miércoles y jueves de septiembre (excepto el día 17) y se aplicará a todas las combinaciones cuyo origen o destino sea la ciudad de Curicó.

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