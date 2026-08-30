Tenía 72 detenciones: Sujeto que atacó a pasajero y escapó por ventana del Metro de Valparaíso quedó en prisión preventiva

30 ag. 2026 - 18:18 hrs.

¿Qué pasó?

Un sujeto de 23 años quedó en prisión preventiva por 90 días, tras ser detenido como presunto autor de una serie de delitos cometidos en Valparaíso, entre ellos el ataque a un pasajero al interior de un vagón del Metro.

El hecho ocurrió el pasado 15 de agosto, cuando el imputado ingresó a uno de los vagones en la estación Puerto y, utilizando un arma blanca, habría intimidado a un pasajero para robarle sus pertenencias. La víctima opuso resistencia y terminó con una herida en una de sus manos.

Tras el ataque, el sujeto habría escapado del vagón rompiendo una de las ventanas a golpes de puño y patadas, para luego darse a la fuga por distintas arterias de Valparaíso.

A partir de la denuncia, la SIP de la 2ª Comisaría de Carabineros de Valparaíso realizó diversas diligencias, entre ellas el levantamiento de cámaras de seguridad del Metro y de las principales calles de la ciudad. Estos registros permitieron identificar al imputado y seguir su rastro.

De acuerdo con el Ministerio Público, el sujeto fue identificado como autor de dos delitos de robo con intimidación, un delito de robo por sorpresa y un delito de daños calificados a un vagón del Metro de Valparaíso, hechos ocurridos los días 15 y 25 de agosto. La investigación permitió solicitar una orden de detención en su contra.

Finalmente, el imputado fue detenido durante la noche del viernes 28 de agosto, luego de ser sorprendido cometiendo un hurto al interior de un supermercado. Durante su formalización también se hicieron efectivas dos órdenes de detención pendientes, una por homicidio y otra por otro delito violento.

El imputado, identificado como Jonathan Letelier Bonilla, mantiene un amplio historial delictual, con 72 detenciones anteriores, iniciando su historial cuando era menor de edad. Además, se encontraba requerido por un homicidio ocurrido en febrero de 2025 al interior de la cárcel de Valparaíso.