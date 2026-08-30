Pulsera japonesa detecta golpes de calor antes de que aparezcan los síntomas

30 ag. 2026 - 18:00 hrs.

¿Qué pasó?

Las olas de calor se han intensificado producto del cambio climático, aumentando los riesgos para quienes hacen actividades al aire libre o trabajan en lugares expuestos a altas temperaturas. Ante este escenario, han surgido nuevas tecnologías que buscan anticiparse a los efectos del calor extremo.

Una de las innovaciones que ha llamado la atención es Canaria+, una pulsera inteligente desarrollada en Japón que es capaz de detectar señales de estrés térmico y alertar al usuario antes de que comiencen los primeros síntomas.

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El dispositivo ya está siendo utilizado en España por bomberos, compañías ferroviarias y grandes empresas, como una herramienta de seguridad frente a las altas temperaturas que han afectado a distintas zonas de Europa.

Una pulsera que anticipa el riesgo

A diferencia de los dispositivos que únicamente registran la temperatura ambiental, Canaria+ analiza cambios fisiológicos del usuario para identificar la acumulación de calor en el organismo.

Cuando detecta un aumento del riesgo de sufrir estrés térmico, la pulsera emite señales sonoras, luminosas y vibraciones, con el objetivo de advertir a la persona para que pueda tomar medidas antes de que la situación se agrave.

De esta manera, la alerta permite al usuario hidratarse, descansar o trasladarse a un lugar fresco antes de que aparezcan manifestaciones más graves asociadas al exceso de calor.

La tecnología busca convertirse así en una herramienta preventiva para trabajadores que deben permanecer durante largos periodos en ambientes calurosos, especialmente en un escenario donde las altas temperaturas representan un riesgo cada vez mayor.