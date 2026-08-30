Mujer que captó cerca de 10 trombas marinas frente a su casa en Coelemu: "Nunca habíamos visto esa magnitud"

30 ag. 2026 - 11:00 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este domingo, Meganoticias Siempre Juntos conversó desde Coelemu con Catherine Henríquez, miembro de la "Comunidad Megatiempo" que registró la histórica sucesión de trombas marinas que se desarrollaron durante el sábado en la costa de la región de Ñuble.

De acuerdo al periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, en la zona se registró un "brote tornádico" sin precedentes en el país, con el tornado de Yungay y al menos nueve trombas marinas.

Ante la falta de radares meteorológicos en Chile, dicha información pudo ser confirmada precisamente gracias a los registros de personas como Catherine, quien envió al menos ocho videos de trombas marinas en el sector de playa Perales.

"Nunca habíamos visto esa magnitud"

"Era impresionante verlas y también el miedo que teníamos era que pudiesen tocar tierra. Era complicado porque estábamos todos los vecinos expectantes de la situación que estaba pasando", le contó la mujer al corresponsal de Meganoticias en la zona, Rodolfo Ríos.

Catherine explicó que en realidad fueron "probablemente diez" las trombas marinas que se desarrollaron cerca de su casa, ya que "en el momento que se armaba una, se deshacía; pasaban minutos y se volvía a formar otra".

"Algunas pasaban bien al fondo del océano y otras no tan adentro, entonces se veían las magnitudes; en las grabaciones se nota que eran bastante grandes y acercándose a la costa", contó sobre lo que presenció.

Finalmente, Catherine sostuvo que "nunca habíamos visto esa magnitud" del fenómeno, recordando la preocupación que generaron las trombas entre sus vecinos debido a los destrozos del tornado en Yungay: "Era muy peligroso, porque era impactante ver la magnitud de lo que estaba pasando en otros lugares".

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