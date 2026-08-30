Petroprix prepara expansión a regiones: Abrirá estaciones en Valparaíso y O'Higgins

30 ag. 2026 - 11:26 hrs.

¿Qué pasó?

La cadena de estaciones de servicio Petroprix prepara su expansión fuera de la Región Metropolitana y proyecta llegar a nuevas ciudades del país durante los próximos meses. La empresa contempla inaugurar sus primeros locales en regiones a fines de este año.

En noviembre, la compañía espera poner en funcionamiento sus estaciones en Quillota y La Calera, en la Región de Valparaíso, mientras que en diciembre proyecta la apertura de un nuevo punto en Machalí, Región de O’Higgins. Los tres proyectos representan una inversión cercana a los US$2,02 millones.

La expansión continuará durante 2027, periodo en que Petroprix planea abrir 10 nuevos locales en regiones, con el objetivo de llegar hasta Coquimbo y extenderse por distintas ciudades entre las regiones del Maule y Los Lagos.

La empresa española llegó a Chile el año pasado con su primera estación de servicio en Las Vizcachas, como parte de un plan que contempla alcanzar los 50 puntos de venta en el país. Actualmente, cuenta con tres sucursales en la capital.

A casi un año de su llegada, la compañía inició una segunda etapa de expansión, enfocada principalmente en llevar su modelo a distintas ciudades de regiones.

En conversación con Diario Financiero, el Country Manager de Petroprix Chile, Federico Holzapfel, explicó que los trabajos ya comenzaron en algunas de las nuevas ubicaciones: “Ya estamos construyendo en Quillota y La Calera y esperamos abrir en noviembre. Machalí, comenzamos la otra semana y tendría que estar listo en diciembre”.

El ejecutivo agregó que la compañía actualmente se encuentra gestionando una importante cantidad de proyectos: “Estamos tramitando más de 60 permisos de obras, de los cuales 15 son en regiones”.

La elección de Quillota, La Calera y Machalí responde, según la empresa, al tamaño de sus áreas urbanas y a las perspectivas de crecimiento. En O’Higgins también se evalúan ubicaciones en Rengo, San Fernando, Rapel y San Vicente, mientras que en Valparaíso aparecen Catapilco, La Ligua, San Felipe, Rinconada y Olmué.

Holzapfel destacó además la recepción que ha tenido la cadena en Chile y aseguró que el objetivo es seguir creciendo para mejorar su eficiencia y competitividad.