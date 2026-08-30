SHOA descarta tsunami en las costas de Chile tras sismo 5.0 en la región de Arica y Parinacota

30 ag. 2026 - 12:17 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este domingo, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó un tsunami para las costas de Chile luego del temblor de magnitud 5.0 registrado pasado el mediodía en la región de Arica y Parinacota.

"Las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile", indicó el organismo en su página web.

¿Dónde fue el epicentro del temblor?

De acuerdo a lo informado por el Centro Sismológico de la Universidad de Chile, el sismo de magnitud 5.0 se registró a las 12:04 horas.

Además, indicaron que el epicentro del temblor se ubicó a 24 km al suroeste de Putre y tuvo una profundidad de 108 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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