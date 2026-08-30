"Queremos mayor tranquilidad": Vecinos buscan evitar incivilidades ante inminente reapertura de embajada venezolana en Providencia

30 ag. 2026 - 12:44 hrs.

¿Qué pasó?

Ante el reinicio de relaciones consulares con Venezuela, vecinos de Providencia han expresado su preocupación por una inminente reapertura de la embajada del país caribeño ubicada en la intersección de Bustos con Pedro de Valdivia.

Las aprehensiones de los vecinos surgen tras los incidentes registrados hace unas semanas en la Embajada de Haití en el Barrio República y la aglomeración de personas e incivilidades en el sector antes del quiebre de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela.

"Queremos mayor tranquilidad"

La periodista de Meganoticias, Javiera Lagos, entrevistó a algunos de los vecinos, quienes indicaron que vivir cerca de la legación diplomática "fue una instancia bastante difícil de enfrentar, porque tuvimos que lidiar con las largas filas, con la basura, con la mala atención de la embajada".

Iván Sánchez señaló que "una de las preocupaciones es la basura que quedaba por las noches, el ruido que se metía con los parlantes", además de ciudadanos venezolanos que llegaban de regiones y "pernoctaban en la calle".

En dicha oportunidad, la agrupación vecinal pudo coordinar con el embajador de la época y el municipio un refuerzo en la limpieza del barrio, pero ahora temen que la situación pueda volver a repetirse.

A raíz de esto, se encuentran recolectando firmas para "poder evitar que la embajada pueda funcionar en este recinto, en lo posible. No es que estemos en contra de que la embajada funcione acá, pero que ojalá no haga el efecto que hizo la vez pasada".

"Quiero dejar en claro que no hay nada contra ellos, es todo lo contrario. Lo que queremos es que podamos darle mayor seguridad, mayor acogida a las personas que vienen aquí a hacer sus trámites y, por supuesto, queremos mayor tranquilidad para los vecinos", explicó Sánchez.

Para lograr esto, el dirigente vecinal dijo que están dispuestos a conversar nuevamente con la autoridad, indicando que están gestionando una reunión con el alcalde Jaime Bellolio (UDI) para discutir la problemática y buscar medidas de mitigación.

"Lo que no queremos es que nos pase lo que pasó la vez pasada; esa es nuestra preocupación. Principalmente por la contaminación acústica y ecológica por la suciedad que queda", reiteró Iván Sánchez.

Todo sobre Venezuela