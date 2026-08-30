Delcy Rodríguez defiende histórico pacto petrolero con EEUU: "Venezuela conservará la propiedad y soberanía de su petróleo"

30 ag. 2026 - 05:44 hrs.

La presidenta interina de Venezuela calmó las aguas este sábado al explicar que Venezuela conservará "la propiedad y la soberanía" de su petróleo tras un polémico acuerdo anunciado la víspera que le permite a Estados Unidos explotar yacimientos del país.

El acuerdo despertó dudas en la población venezolana pese al anhelo de una recuperación económica.

El presidente Donald Trump informó el viernes que Estados Unidos tendrá el control mayoritario de 65.000 millones de barriles de las reservas de petróleo de Venezuela, en lo que describió como "el mayor acuerdo petrolero de la historia".

¿Qué dijo la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez?

La presidenta Delcy Rodríguez detalló este sábado que Venezuela mantiene la propiedad de los 17 "campos estratégicos" que controlará Estados Unidos para producir 1,5 millones de barriles diarios.

Venezuela recibirá 19 dólares por cada barril comercializado. "Queremos ser una potencia energética, gran productora de petróleo, un exportador importante de gas y gran desarrollo petroquímico", dijo la mandataria en un discurso en televisión estatal para justificar por qué escogió "el camino de la diplomacia" con Estados Unidos.

La negociación despierta inquietudes entre adeptos al chavismo. Se concreta en medio de la fuerte presión que Washington ejerce sobre el gobierno de Rodríguez. Ella asumió el poder en enero, tras la caída de Nicolás Maduro en un operativo estadounidense.

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