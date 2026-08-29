"Pensábamos que nos iba a llevar con casa y todo": Mujer relata cómo vivió el tornado que desplazó su vivienda cuatro metros

29 ag. 2026 - 21:05 hrs.

¿Qué pasó?

Una de las imágenes que dejó el devastador tornado que afectó a la comuna de Yungay, en la Región de Ñuble, fue la de una vivienda que terminó desplazada cerca de cuatro metros producto de la fuerza de los vientos.

Se trata de la casa de Susana Martínez, quien se encontraba en el inmueble junto a su familia cuando ocurrió el fenómeno, cerca de las 21:00 horas del día viernes. “Fue terrible. Esto se sintió como un terremoto”, relató la mujer al recordar los momentos de mayor intensidad.

Según contó al corresponsal Rodolfo Ríos, todo comenzó con un fuerte estruendo que rápidamente dio paso al movimiento de la vivienda y al desplazamiento de diversos objetos. “Empezamos a sentir un enorme ruido, muy estrepitoso, muy fuerte, y ya después la casa se movía completamente y todas las cosas volaban por el aire”, recordó.

La fuerza del viento terminó moviendo completamente la estructura. “La casa se desplazó cuatro metros”, explicó Susana, quien aseguró que durante esos momentos pensó que el inmueble podía ser levantado por completo.

“Fue como un ciclón dentro de la casa”, describió la afectada mientras mostraba los graves daños que dejó el tornado al interior de su vivienda.

Susana también reconoció que todavía teme ingresar a la casa debido a las condiciones en que quedó. “Yo tengo miedo hasta de pisar, acabo de entrar porque esto está que se desmorona, o sea, que en cualquier momento puede caer”, señaló.

Al momento del fenómeno, eran cuatro las personas que se encontraban en el inmueble. “Pensábamos que nos iba a llevar con casa y todo. Así como uno se imagina los ciclones que aparecen en las películas, así me imaginaba yo”, relató la mujer.