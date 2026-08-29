Detienen a dos sujetos en La Pintana con vehículo robado y $12 millones: uno tenía orden por homicidio

29 ag. 2026 - 20:48 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros recuperó un vehículo que había sido robado en Providencia y detuvo a dos personas durante un procedimiento realizado en la comuna de La Pintana. Uno de los detenidos mantenía además dos órdenes de detención vigentes.

El procedimiento se inició luego de una denuncia recibida en la 41° Comisaría de La Pintana, donde se entregó información sobre la ubicación de un automóvil robado la semana pasada, obtenida mediante un sistema de geolocalización GPS.

Con estos antecedentes, Carabineros concurrió hasta un inmueble ubicado en calle Julio Barrenechea, donde encontró un vehículo Toyota RAV4 que mantenía un encargo vigente por un robo ocurrido el pasado 26 de agosto en Providencia.

En el lugar fueron detenidos un hombre de 39 años y una mujer de 31. Al revisar los antecedentes del primero, los funcionarios establecieron que mantenía dos órdenes de detención vigentes por los delitos de homicidio e incumplimiento de condena.

El capitán Javier Peralta detalló que durante el procedimiento también fueron incautadas dos placas patentes artesanales, placas metálicas con grabados y $12.660.000 en dinero en efectivo, cuya procedencia deberá ser determinada durante la investigación.

Los antecedentes, los dos detenidos y las especies incautadas fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quedando el procedimiento a la espera de las instrucciones de la Fiscalía.