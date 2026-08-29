Revelan identidades de los tres autores materiales prófugos del asesinato de carabinero en Renca
- Por Francisca Mieres
¿Qué pasó?
Durante la tarde de este sábado se revelaron las identidades de los tres autores materiales acusados del asesinato del funcionario de Carabineros Alejandro Ortiz Vásquez (32), ocurrido el pasado jueves 27 de agosto en la comuna de Renca.
Se trata de Demmis Alexei Barrera Alarcón, apodado “Denis”; Claudio Alejandro Valdivia Erazo, alias “Chureja”; y Francisco Javier Rivera Galaz, conocido como “Franci”. Los tres son de nacionalidad chilena y se mantienen prófugos.
Desde Carabineros difundieron fotografías de los individuos con el objetivo de facilitar su identificación y solicitar información que permita establecer sus paraderos.Ir a la siguiente nota
Junto con las imágenes, la institución entregó características físicas de los acusados, incluyendo tatuajes, cicatrices y otros elementos que podrían ayudar a reconocerlos.
Los tres sujetos cuentan con alerta azul de Interpol, mientras continúan las diligencias para dar con su ubicación y concretar su detención.
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