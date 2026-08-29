Tornado se llevó por completo una casa y dejó solamente el piso tras su paso por Yungay: "Una catástrofe como no se ha visto"

29 ag. 2026 - 16:27 hrs.

¿Qué pasó?

Con el paso de las horas, se han ido conociendo varias historias de la devastación que dejó el tornado de categoría EF0 que pasó la noche del viernes por la comuna de Yungay, en la región de Ñuble.

El corresponsal de Meganoticias en la zona, Mauricio Hidalgo, conversó durante la tarde con Alexis González, quien relató cómo el tornado se llevó completamente la casa de sus padres, dejando solo el radier.

"Una catástrofe como no se ha visto"

"Mis padres vivían en esta casa, estaban en Concepción y de un momento a otro nos avisaron como que se habían volado unos techos; nunca pensamos lo que había ocurrido", explicó de entrada el joven durante la emisión de Meganoticias Actualiza.

Alexis calificó la destrucción de la vivienda como algo "sorprendente", porque "vimos por allá todo destruido, la verdad, y genera harta conmoción como familia".

"Está todo destruido, no hay nada que hacer, la verdad; obviamente, reconstruir solamente si así es la naturaleza también, no podemos también echarnos a morir, pero es terrible lo que pasó", agregó.

En las imágenes de Mega se puede ver cómo la casa se desplazó completamente tras salirse de sus cimientos, dejando a su paso distintos materiales, muebles y enseres repartidos a lo largo y ancho del terreno.

"Esto era la casa; solamente quedó el piso y todo lo que podamos ahora rescatar, pero es lo mínimo, todo se perdió, la infraestructura", complementó el joven.

"Ahora a echar para adelante solamente", dijo finalmente Alexis, quien calificó la situación como "una catástrofe como no se ha visto".

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