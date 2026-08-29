Jeannette Jara y eventual viaje de Kast a foro político: "Le haría un llamado al Gobierno a concentrarse en combatir el crimen"

29 ag. 2026 - 17:32 hrs.

¿Qué pasó?

Un llamado al Presidente José Antonio Kast a concentrarse en los problemas internos del país realizó este sábado la excandidata presidencial Jeannette Jara, quien además expresó sus reparos ante una eventual participación del Mandatario en un foro político en Madrid y cuestionó distintos aspectos de la reforma de seguridad impulsada por el Ejecutivo.

Las declaraciones fueron realizadas en el Cementerio General, donde Jara participó del homenaje por el fallecimiento del expresidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier.

Consultada por la posibilidad de que Kast participe en la cita internacional, la exministra planteó que el Mandatario debe definir si ejercerá su cargo representando al conjunto del país o si mantendrá una participación activa en espacios políticos vinculados a sectores de ultraderecha.

“Creo que hoy día participar en un foro fanático, dogmático, como es el de la ultraderecha, en realidad daría una muy mala señal al país”, afirmó.

En ese contexto, la excandidata presidencial planteó que el foco del Gobierno debería estar puesto en las prioridades nacionales. Entre ellas mencionó los procesos de reconstrucción necesarios tras los temporales e incendios, además de las dificultades que enfrenta el país en materia de seguridad pública.

Reparos a la reforma de seguridad

Jara también abordó la reforma constitucional presentada por el Ejecutivo para fortalecer las herramientas del Estado en materia de seguridad, manifestando especialmente sus reparos frente a las facultades contempladas en el nuevo estado de excepción.

“Yo le haría un llamado al Gobierno a concentrarse en combatir el crimen organizado, que es lo que comprometió con la ciudadanía, y dejar de darse gustitos dogmáticos. Aquí el control del orden público es una cosa, el combate al crimen organizado es otra”, afirmó.

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