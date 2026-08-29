Gala Caldirola tras supuesta oferta para entrar a reality: " No me haría bien reencontrarme con ninguno de mis ex"

29 ag. 2026 - 17:17 hrs.

Tras los rumores sobre una posible oferta millonaria para que Gala Caldirola y Luis Jiménez ingresaran a un reality, la modelo decidió aclarar las especulaciones sobre su futuro televisivo mientras se encuentra de vacaciones en Brasil.

Las versiones surgieron luego de la entrevista de Gala en Chilevisión, donde comenzó a circular la posibilidad de que la modelo participara en una nueva edición de "Volverías con tu ex?, de Mega". Si bien su mánager, Suro Solar, ya había descartado esto, la hispana decidió referirse públicamente al tema a través de su cuenta de Instagram.

"Emocionalmente no me haría bien"

Gala Caldirola explicó que, si bien no descarta volver a participar en un reality, no tiene interés en ingresar a un programa que implique reencontrarse con alguna de sus exparejas.

"Emocionalmente no me haría bien reencontrarme con ninguno de mis ex y la verdad no tengo interés en reencontrarme con ninguno de mis ex", afirmó.

Eso sí, dejó abierta la puerta para regresar a este tipo de encierros en el futuro. "Yo nunca he descartado volver a entrar a un reality, creo que es una oportunidad económica buena", señaló.

La modelo incluso reveló que anteriormente estuvo cerca de sumarse a una nueva versión de "Volverías con tu ex", aunque finalmente optó por otros proyectos.

"De hecho, yo iba a entrar a 'Volverías con tu Ex 2', pero se dio que tenía otros planes, que me parecían más lindos y más constructivos, y no entré por eso", explicó.

Finalmente, fue categórica al descartar su participación en el actual formato: "Por lo tanto, quería aclarar que no voy a estar en 'Volverías con Tu Ex' porque no tendría ningún sentido. Con esto no descarto volver a un reality en algún momento, pero ese formato en concreto en este minuto no me interesa".

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