"Bajo liderazgo del presidente Trump": Embajador de EEUU destaca cooperación internacional en captura de "El Turko" y "El Gocho"

29 ag. 2026 - 13:07 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado, el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, se refirió a la extradición de "El Turko" y "El Gocho", imputados por el secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda.

Rafael Gámez Salas y Alfredo Carrillo Ortiz están vinculados a la facción "Piratas de Aragua" del Tren de Aragua y quedaron en prisión preventiva tras su formalización desarrollada ayer viernes.

De acuerdo al embajador norteamericano, la exitosa extradición demuestra "el tipo de cooperación que impulsa Shield of The Americas (Escudo de las Américas)" del presidente Donald Trump.

"Bajo el liderazgo del presidente Trump"

"La extradición a Chile de dos imputados vinculados a Los Piratas del Tren de Aragua, acusados de terribles crímenes en Chile, demuestra lo que podemos lograr cuando nuestros países trabajan juntos contra el crimen organizado transnacional", señaló el diplomático en sus redes sociales.

"Este es precisamente el tipo de cooperación que impulsa Shield of the Americas (Escudo de las Américas). Gracias a Chile, Colombia y a nuestros colegas de las distintas agencias de seguridad de estos países por hacerlo posible", añadió Judd.

Finalmente, el embajador señaló que "bajo el liderazgo del presidente Trump, estamos recuperando la seguridad de nuestro hemisferio".

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