Día Mundial del Videojuego: ¿Por qué los adultos prefieren los "cozy games" para combatir el estrés diario?

29 ag. 2026 - 16:45 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado 29 de agosto se celebra el Día Mundial del Videojuego, instancia en la que muchos recuerdan los juegos que han marcado su vida. Mario Bros, Minecraf, League of Legens, The Sims, Elden Ring, Pokémon Go son solo algunos ejemplos de las variadas opciones que tiene la industria.

Pese a la emoción que generan varios de los videojuegos más reconocidos, en el último tiempo la tendencia es que los usuarios prefieran los denominados "cozy games" para evitar esa sobrestimulación, dejando de lado el estrés de la vida diaria.

Administrar una granja, cocinar, hacer amigos y construir buenas relaciones con personas de un pueblo son solo algunas de las temáticas de los "cozy games", los que invitan a ser un escape positivo para sus usuarios, quienes buscan un momento de tranquilidad o gestionar sus niveles de estrés realizando este tipo de acciones.

Según cifras de la SteamDB el catálogo de este tipo de juegos ha ido en aumento los últimos tres años, lo que no solo responde a su fácil acceso y portabilidad, sino a la urgente necesidad de hacer una pausa frente al acelerado ritmo de la vida cotidiana.

¿Por qué los adultos prefieren los "cozy games"?

La académica de College UC y la Facultad de Comunicaciones UC, Camila Gutiérrez, abordó el fenómeno del auge de los "cozy games", desmintiendo de paso varios mitos asociados a los usuarios de estos juegos acogedores.

"Está el prejuicio de que son de mujeres, pero eso obedece a que los diseños suelen ser de bajo conteo poligonal y, por lo tanto, tienen personajes más chiquititos y tiernos, y para no ser sobreestimulantes tienen paletas de colores más planas y música más suave, y eso tendemos a asociarlo con lo femenino", señaló.

Todos los segmentos de la población disfrutan con estos juegos, teniendo una mayor popularidad entre adultos. En contra del mito de que los videojuegos son para jóvenes y adolescentes, los datos muestran que la edad promedio bordea los 35 años y que la distribución entre hombres y mujeres es de un 52%-48%.

"Un estudio longitudinal demostró que los adolescentes buscan juegos estridentes, competitivos y rápidos, pero entre los 25 y 30 años las personas dejan de tener esas preferencias y empiezan a buscar juegos que sean suaves, simulados, que no los estresen y que no requieran demasiado tiempo", explicó la académica.

"Todo indica que los cozy games son un tipo de juego mucho más dominante que los juegos de competición, solo que son menos visibles por lo mismo. No tienen presupuestos de desarrollo de millones de dólares ni competencias que los hagan vistosos; son de un disfrute más personal e íntimo", sostuvo Gutiérrez.

La experiencia reconfortante de videojuegos como Animal Crossing, Moon Harvest o Stardew Valley invita a relajarse a través de tareas simples y satisfactorias. El bienestar emocional se ha priorizado entre los usuarios sobre los clásicos modelos competitivos, diversificando así el perfil gamer y disminuyendo las barreras tecnológicas.

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