"No es así como queríamos que descubrieran el juego después de todo este tiempo": Rockstar Games lamenta filtración de 'GTA VI'

27 ag. 2026 - 01:58 hrs.

El estudio estadounidense Rockstar Games lamentó este miércoles que se hayan divulgado elementos sobre el videojuego "Grand Theft Auto VI", el más esperado del año, en videos que se filtraron recientemente en internet.

"Es un eufemismo decir que los videos del juego 'GTA VI' que se filtraron de esta forma dejaron devastados a nuestros equipos", afirmó en la red social X la empresa, que prevé divulgar el jueves en Netflix una multitud de detalles de su producción, que saldrá a la venta el 19 de noviembre.

"Evidentemente, no es así como queríamos que descubrieran el juego después de todo este tiempo", agregó la compañía.

La sexta entrega de esta saga está protagonizada por un dúo del estilo de "Bonnie and Clyde" en un universo inspirado en Florida.

Los jugadores de todo el mundo llevan más de trece años esperando este episodio, que sigue al "GTA V", el segundo videojuego más vendido de la historia.

GTA VI sızıntısı gerçekmiş. Rockstar Games, sızıntıyı yaptığı resmi açıklama ile doğrulayarak özür diledi:



Birçoğunuzun geçen haftanın olaylarıyla ilgili bizden haber beklediğini biliyoruz. Grand Theft Auto VI oynanış videolarının bu şekilde sızdırılmasının ekibimiz için yürek… pic.twitter.com/bxnc7LhzQe — Aykırı (@aykiri) August 26, 2026

Desde el 18 de agosto, han circulado en internet varios videos con secuencias inéditas del GTA VI, publicadas por usuarios tras el seudónimo "Cyberleek", quienes aseguran que lo hicieron para denunciar las prácticas comerciales de la industria.

Los autores de la filtración acusan a Rockstar Games, sobre todo, de vender más cara una versión con contenido adicional y de comercializarlo únicamente en formato descargable, sin un disco físico.

El incidente desbarató el esmerado plan de comunicación del grupo, que empezó hace casi tres años, cuando sacaron el primer anuncio.

Take-Two, la casa matriz de Rockstar Games, está intentando encontrar a los culpables. La empresa recurrrió a la justicia estadounidense y consiguió que ésta le permita exigir a Microsoft y Discord a entregarle datos para poder identificar el origen de la filtración.

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