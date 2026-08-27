Colombia planea recluir a delincuentes peligrosos en buques en medio del mar

27 ag. 2026 - 01:12 hrs.

Colombia alista un plan para recluir a los presos más peligrosos en buques en medio del mar, dijo este miércoles a la AFP una fuente del Ministerio de Defensa.

El derechista Abelardo de la Espriella, que asumió la presidencia el 7 de agosto, trazó una política de combate frontal y bombardeos a los grupos en armas financiados por el narcotráfico que contará con la ayuda de Estados Unidos.

El mandatario pidió avanzar en el proyecto de los buques cárcel durante un consejo de seguridad, que estará a cargo de la Armada, dijo a la AFP una fuente del ministerio de Defensa, sin dar más detalles.

Las embarcaciones se usan para evitar fugas y limitar el contacto de los presos peligrosos con el exterior.

Según organizaciones de derechos humanos, este tipo de reclusión viola las garantías individuales de los reclusos.

En 2007, el entonces mandatario Álvaro Uribe encerró a líderes narcotraficantes en barcos en el Atlántico y el Pacífico, fuertemente escoltados, antes de su extradición a territorio estadounidense.

En su lucha contra el narco, Colombia autorizó bombardeos conjuntos con Estados Unidos el 12 de agosto.