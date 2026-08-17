Familia más rica de Colombia donó 48 millones de dólares para reconstruir Cali tras devastador terremoto

17 ag. 2026 - 10:23 hrs.

¿Qué pasó?

La familia más rica de Colombia, los Gilinski, anunció una donación de US$48 millones (casi 44 mil millones de pesos chilenos) para apoyar la reconstrucción de Cali tras el terremoto que afectó al país.

Según informó Euronews, los recursos serán destinados a reparar hospitales y establecimientos educacionales de la ciudad, una de las zonas más afectadas por el sismo de magnitud 7,4 registrado hace una semana.

"Los empresarios son fundamentales"

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó el aporte el día domingo a través de su cuenta de X. El mandatario señaló que conversó telefónicamente con el empresario Jaime Gilinski, quien le comunicó la decisión.

"Los empresarios son fundamentales para la reconstrucción de la Patria", escribió De la Espriella en la red social al agradecer la contribución, junto con publicar la carta que le envió el magnate y su esposa, Raquel Kardonski.

Gilinski, además, había asistido pocos días antes a la ceremonia de posesión del mandatario, realizada el pasado 7 de agosto.

¿Quiénes son los Gilinski?

Jaime Gilinski Bacal es un banquero originario de Cali y, de acuerdo con la estimación de Forbes citada por el medio, posee una fortuna de US$14.700 millones. Su grupo empresarial controla, entre otras compañías, GNB Sudameris y GHL, además de mantener participaciones en Grupo Sura y Grupo Nutresa.

La magnitud de los daños explica la necesidad de recursos para la recuperación. Datos de la Alcaldía de Cali contabilizan 46 edificaciones completamente colapsadas, 35 con daños parciales y 2.391 inmuebles con afectaciones estructurales.

Hasta el domingo, el balance del terremoto alcanzaba 289 fallecidos, 4.187 heridos y 143 personas desaparecidas. A esto se suman 26.945 viviendas destruidas y otras 127.557 con algún tipo de daño, mientras el proceso de reconstrucción comienza a tomar forma.