No existe plan sanitario, no se usan mascarillas, no piensan en las vacunas y sus líderes se burlan de las pruebas para combatir el coronavirus. Es el caso de Tanzania, país de África Oriental con más de 56 millones de habitantes, donde aseguran que el Covid-19 no existe en sus tierras.

Es tal su postura, que en esa nación indican que gracias a oraciones se "han librado" del virus, y sobre las muertes registradas explican que sólo se deben a neumonías.

Esta idea sobre las plegarias fue refrendada en junio de 2020 por el presidente John Magufuli, que empezó a decir que estos pedidos religiosos habían salvado a su país del coronavirus.

"Es por ello que aquí no llevamos mascarillas. ¿Se creen que no tenemos miedo a morir? Simplemente, no hay covid", aseguró el mandatario.

En Tanzania se burlan de los test

En Tanzania la última vez que entregaron datos oficiales de casos fue en abril de 2020 y, tras ello, se mofaron de los test, asegurando que habían dado positivo una papaya, una perdiz y una cabra.

Para impedir que circule información sobre el virus, la ley prohíbe la publicación de noticias sobre "enfermedades mortales o contagiosas" sin permiso oficial.

"El Covid-19 mata a la gente y vemos casos, pero no podemos hablar debido a la situación", aseveró un médico de un hospital público, que ha pedido el anonimato por temor a represalias.

Prohíben vuelos a Tanzania

En enero de 2021, el instituto danés para enfermedades (SSI) confirmó que dos personas que regresaban de un viaje a Tanzania dieron positivo a la nueva variante sudafricana, susceptible de ser más contagiosa.

Ante la situación, Reino Unido prohibió los vuelos procedentes de Tanzania para frenar la propagación de la variante sudafricana, mientras que Estados Unidos advirtió a los viajeros la semana pasada que ese país "registra altas tasas" de coronavirus.

Se guardan datos secretos

Ante la situación, la Iglesia Católica de Tanzania pidió a sus fieles que se protejan ante la enfermedad.

"Nuestro país no es una isla. Tenemos todos los motivos para tomar precauciones y rogar a Dios para salir indemnes de esta pandemia", escribió la entidad recientemente en una carta.

En Zanzíbar, una región semiautónoma, el vicepresidente Seif Sharif Hamad confirmó que había estado hospitalizado por coronavirus y un médico de un centro de diagnóstico declaró que se habían registrado más de 80 casos entre mediados de diciembre y principios de enero.

"Pero no estamos autorizados a publicar estos datos. Los conservamos para el futuro", aseguró

Así, en Zanzíbar, el ministerio de Salud instó la semana pasada a evitar las congregaciones y recomendó "acudir al hospital más cercano para ser diagnosticado en caso de dificultades respiratorias".

La semana pasada, John Nkengasong, el director de África CDC, dijo que espera que Tanzania "revise rápidamente" su "posición" sobre el coronavirus: "Es un virus peligroso, un virus que se propaga rápidamente, y un virus que no sabe de fronteras. No sabe si usted es o no de Tanzania".

