Tohá y formalización de general Yáñez: "Uno no quisiera enfrentar estas cosas, pero cuando nos toca hay que dar cara"

¿Qué pasó?

En la Entrevista Prime de la señal 24/7 de noticias "Meganoticias Ahora", la ministra del Interior, Carolina Tohá, abordó el escenario al que se enfrenta el Gobierno ante la formalización de este 7 de mayo del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez.

Cabe recordar que se espera que el uniformado renuncie al cargo antes de la audiencia, siendo su último acto el aniversario de la institución este sábado.

¿Qué dijo la ministra Tohá sobre la formalización de Yáñez?

Al ser consultada si afectará la salida de Yáñez, manifestó: "yo creo que sin duda afecta, somos seres humanos, tenemos orgullo de nuestras instituciones, cuando tenemos un traspié como este preocupa. Pero quienes trabajamos en instituciones que tienen desafíos complejos y que enfrentan vicisitudes todo el tiempo, también tenemos que estar preparados para enfrentar esas dificultades".

"Yo creo que la institución de Carabineros y la gestión del general Yáñez tienen una valoración, más allá de que haya una investigación judicial que tendrá que seguir su camino, que no está en duda", aseveró.

Respecto a si a ella le afecta, sostuvo que "sin duda y somos seres humanos y uno tiene ciertamente sus opiniones sobre las cosas, pero tenemos que ser capaces de ponernos por encima de eso y eso es lo que hemos hecho nosotros, lo ha hecho el Presidente y también lo ha hecho el general Yáñez".

Sobre si le afecta al Presidente Gabriel Boric, respondió que no entrará "en el análisis de emociones del Presidente", pero expresó que "uno no quisiera tener que enfrentar estas cosas, pero cuando nos tocas enfrentarlas hay que darle cara y hay que resolverlas y no andar quejándose en la vida por lo difícil, que es el mundo, porque para eso estamos acá, para enfrentar las dificultades que nos toca".

Posible extradición de Galvarino Apablaza

La ministra también fue consultada sobre si se esperaba el anuncio de Argentina sobre que acelerarán la extradición de Galvarino Apablaza, exlíder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) acusado de haber sido el autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán en abril de 1991.

"No la verdad... pero era una posibilidad. Tampoco es tan sorprendente", señaló, agregando que "hubo cosas similares en gobiernos anteriores en alguna oportunidad, así que tan sorprendente no es".

Respecto a si esto cambia la agenda, aseveró que "no, porque esto es un tema netamente de la institucionalidad argentina y judicializado. Está en un proceso en los tribunales".

"Yo creo que siempre estas cosas que se arrastran mucho tiempo es bueno que en algún momento se aclare. Pero para nosotros es parte de una institucionalidad de otro país, la parte chilena hace mucho tiempo se resolvió y nosotros no tenemos nada que interferir en eso, no nos corresponde", aseguró.

"Desde el punto de vista de cómo se ha procesado (el caso) en Chile se ha procesado institucionalmente, han pasado distintos gobiernos y eso se ha respetado siempre. Entonces, yo no creo que esto para nosotros sea una noticia muy disruptiva ni nos ponga una agenda que nos saque de las cosas que estamos ocupados", añadió.

Informe por Hezbolá en Chile

Tohá abordó la filtración del documento entregado por la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, sobre la supuesta presencia del grupo musulmán Hezbolá, señalando que "para nosotros es muy sorprendente que un documento que se entrega en una reunión de este tipo esté en la prensa al mismo tiempo. Al menos, en Chile, no hacemos las cosas así".

De todos modos, aclaró que "el contenido del informe no tiene para Chile novedades ni elementos nuevos. Son cosas que son conocidas, la mayoría de ellas son bastante antiguas y las otras son elementos que ha habido a nivel regional y que muy lateralmente han tocado a Chile y que nunca han representado una amenaza, por ejemplo, barcos que pasaron y que nunca se bajaron en Chile".

"Dicho eso, Chile siempre monitorea esos temas, y no sólo con nuestras instituciones, sino que también con los países amigos (...) y con ellos estamos intercambiando permanentemente antecedentes, novedades, chequeando datos con ellos. Y desde ese punto de vista, tenemos la seguridad de que en este momento no hay ningún elemento para Chile de alarma", agregó.

Colaboración de Venezuela en caso del exmilitar Ojeda

Al ser consultada sobre si puede asegurar que Venezuela colaborará para dar con el prófugo por el asesinato del exmilitar Ronald Ojeda, así como lo hizo Colombia con el sospechoso del crimen del mayor Emmanuel Sánchez, indicó que "todavía no hemos tenido una experiencia para decir algo así. Nosotros quisiéramos y creemos que es lo que corresponde. Es una obligación de todos los países colaborar en investigaciones de este tipo".

"En el caso de sospechoso del asesinato del mayor Sánchez las policías de Bolivia, de Ecuador, de Perú y finalmente de Colombia, fueron activas colaboradoras y todas fueron indispensables para capturar a esta persona", aseveró.

"Si me pregunta si tenemos o podemos asegurar que tenemos la misma voluntad de Venezuela, se nos ha declarado, y todo el mundo lo sabe, que existe esa voluntad, y esperamos que eso se traduzca en hechos", afirmó.

Disminución de homicidios

Luego de que las cifras señalaran que han bajado los homicidios en un 6%, algunos han planteado que esto no se debe a una estrategia en el combate del crimen organizado, sino que las bandas ya no requieren de este delito para asentarse en un territorio.

Sobre esto, la secretaria de Estado apuntó a que "cuando uno indaga en base a qué se señala aquello yo no encuentro ningún antecedente y sí encuentro muchos sobre cómo ha mejorado la persecución penal (...), encuentro los datos de las bandas desbaratadas (...), los datos de como se ha extendido la presencia policial (...) Encuentro datos para decir que el Estado se ha desplegado que la sociedad chilena".

"Hay que ser cautelosos, en seguridad, ningún triunfalismo, pero esta actitud de este catastrofismo per se como algo que sería más inteligente o más útil, no es así. Tenemos que hablar con realismo, con datos, con evidencia", sentenció.

"Si alguien tiene esa opinión me gustaría conocer su evidencia, yo tengo de la otra", añadió.

Reforma al sistema político

Respecto a una reforma al sistema político, Tohá expuso que "se ha generado una confusión en el sentido de que habría que revertir la reforma que hizo la Presidenta Bachelet y la verdad es que yo no veo que eso esté planteado en ninguna parte, nadie está diciendo que dejemos de tener un sistema proporcional".

"El problema es que los sistemas tienen a veces ciertas características que generan incentivos negativos, y el nuestro ha generado una especie de premio a dividirse, a actuar solo, a fragmentarse, por una combinación de factores. Hay bastante acuerdo de que eso es un problema", explicó.

En ese sentido, aseguró que el norte de la discusión debe estar en "tener incentivos a trabajar en conjunto".

De todos modos, reflexionó que "la sociedad no aguantaría que entráramos de nuevo en una discusión en la que estuviéramos meses de meses trabados hablando de esto".

"Creo que aquí hay una oportunidad, pero tenemos que ser serios con la gente. El debate ya se dio, tuvimos dos procesos constitucionales, todos sabemos las alternativas que hay. Nos sentamos, nos ponemos de acuerdo, si lo hay se vota y si no seguimos en otra cosa", aseveró.

"Estar centrados en este debate sería para los chilenos y las chilenas insultante", sentenció.

