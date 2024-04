Mayor seguridad para los pasajeros pero el valor de los viajes subiría: Los costos y beneficios de la polémica Ley Uber

25 abr. 2024 - 22:31 hrs.

Se acerca la entrada en vigencia de la llamada "Ley Uber", y las empresas de aplicaciones de transporte de pasajeros aseguran que con la norma las tarifas subirán y que casi la mitad de los conductores quedarían cesantes, debido a las exigencias que impone la norma.

Por otra parte, la industria lleva una década operando en la ilegalidad y todos concuerdan que era necesario regularla, sobre todos los pasajeros, quienes sostienen que actualmente su seguridad no está del todo resguardada.

La ley, promulgada en abril de 2023, busca formalizar esta industria que ha hecho noticia en demasiadas ocasiones por asaltos tanto a pasajeros como también a conductores. Otros delitos como secuestros y agresiones sexuales también se han dado en medio de los servicios de transporte de las aplicaciones.

Ley Uber busca entregar seguridad

Una pasajera de Uber, Antonia, contó una mala experiencia que tuvo con un viaje que nunca abordó.

"A las cuatro de la mañana estaba pidiendo un Uber y a esa hora no me agarró ningún conductor y cerré la aplicación. Al día siguiente me desperté y tipo 12 me di cuenta de que me salía en mi celular la ubicación prendida, como si estuviese compartiendo mi ubicación con alguien. Me salía que había un viaje curso desde las cuatro de la mañana, o sea, llevaba ocho horas en curso por más de $450 mil", contó.

"Traté de conectarme a Uber y fue casi imposible. Siempre un robot contestando, la respuesta automática", agregó.

"El conductor se aprovechó y puso iniciar viaje cuando yo nunca me subí, y se fue hasta el aeropuerto, estuvo dando vueltas por todo Santiago con el viaje andando", afirmó Antonia.

"El auto era arrendado, de estos eléctricos que uno puede arrendar. Entonces yo decía, ¿qué seguridad existe si cualquier persona puede arrendar un auto y ser Uber?", agregó.

El ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, sostuvo que "lo que esta ley busca es justamente poder prevenir eso, a través de brindar la información adecuada, la información cruzada entre el usuario, la empresa, el conductor y también, y esto es muy importante, va a haber mejor información para la autoridad... La mayor seguridad es un foco de la ley".

"Es mucha gente que va a quedar sin pega"

En enero de este año, 105 mil personas trabajaron en alguna de las empresas de aplicaciones de transporte. Se calcula que el 15% de ellos le dedica el equivalente a una jornada completa de trabajo.

Una de estas conductoras es Daniela Vidal, quien es diseñadora de vestuario, instructora de ski y profesora de Yoga. En pandemia la empresa familiar en la que trabajaba quebró y decidió hacer Uber.

"Siento que Uber a mí y a toda la gente que es conductora le cambió la vida", afirmó.

Sin embargo, muchos de los trabajadores de estas aplicaciones podrían quedar sin trabajo debido a las limitaciones que impone la normativa. Lo primero que cambiará la llamada Ley Uber es exigir que los autos tengan una cilindrada mínima de 1.400 centímetros cúbicos.

"Es mucha gente que va a quedarse sin pega, aquí va a quedar la cagá", aseveró Daniela.

Cuando entre en vigencia la nueva ley, modelos como el Suzuki Baleno, el Toyota Raize y el Kia Morning, que están entre los más vendidos en nuestro país, no podrán ser utilizados para trabajar en las aplicaciones.

Algunos conductores ya hicieron la inversión para ajustarse a la segunda gran exigencia de la norma: la legislación no permitirá utilizar autos de más de diez años de antigüedad.

"Yo no veo ningún beneficio para el conductor a través de la ley, solo exigencias y las condiciones que están claras, son las reglas del juego", sostuvo un trabajador de aplicación, que ya cambió su automóvil.

La tercera gran exigencia es que todos los conductores de aplicaciones deberán tener licencia profesional.

Casi la mitad de los conductores no podrán trabajar

El gerente general de Cabify Chile, Álvaro Pásquez, señaló que "no hay ninguna garantía de que una mayor cilindrada o menos antigüedad conlleve una mejor seguridad o calidad".

Por su parte, el ministro Muñoz insistió en que "a mí me parece que las exigencias son adecuadas y lo que buscan es brindar mayor seguridad para los distintos autores y, por otro lado, poder disponer de mejor información por parte de la autoridad para planificar este tipo de servicios u otros de mejor forma".

En tanto, el gerente general de Uber Chile, Federico Prada, advirtió que "si la norma entrara en vigencia hoy como está, 40 mil conductores, al menos de la aplicación de Uber, quedarían fuera inmediatamente porque no cumplirían con los requisitos, ya sea de antigüedad o de cilindrada".

"Creo que sería un problema muy grave de movilidad, sería un problema muy grande de posibilidad de movilidad para las personas, porque hay zonas a las que el transporte público no llega y las aplicaciones logran cubrir esa deficiencia", sentenció.

Las estimaciones de las empresas son respaldadas por los números que maneja el Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, los que afirman que cuando la ley entre en vigencia, cuatro de cada diez conductores no podrían salir a trabajar.

El director del Centro de Estudios, David Bravo, explicó que "40 mil empleos son como 0,4 puntos de la tasa de desocupación, puede ser hasta un punto de desempleo, de eso estamos hablando".

Respecto a si esto podría llegar a ocurrir, el ministro Muñoz respondió: "Esperamos que no, esperamos que el sistema que está planteado va a permitir que la industria se pueda adaptar".

¿Podrían aumentar los precios con la Ley Uber?

Fueron los taxistas los primeros en oponerse al avance del mercado de las aplicaciones. Hoy los techos amarillos se han sumado a este servicio y apoyan la entrada en vigencia de la ley, asegurando que empareja la cancha.

"Para mi yo creo que mejoraría mi labor, porque van a haber menos vehículos transitando. Se supone que al haber menos, la tarifa va a aumentar un poco, entonces va a haber más demanda de la que ya hay", dijo un taxista que también trabaja en aplicaciones.

No son pocos los que ven posible este escenario, teniendo en cuenta la demanda. 3 millones 200 mil personas utilizaron en el mes de enero de este año alguna de las aplicaciones de transporte. Solo en ese mismo mes se efectuaron 14 millones 200 mil viajes.

Al ser consultado si podrían subir las tarifas con la normativa, el gerente general de Cabify aseveró: "sin duda".

Piden extender el plazo de la entrada en vigencia de la Ley Uber

Los conductores dicen que cumplirán las nuevas exigencias, pero piden extender los plazos de entrada en vigencia y acordar un periodo de marcha blanca.

"Que nos den plazos para poder cumplir mientras la ley esté vigente, para que no nos quiten los vehículos y que los que no cumplen puedan trabajar en ese plazo, pero ellos sabiendo que llegando la fecha tienen que renovar su vehículo sí o sí", expuso Fabián Constanzo, secretario general del Sindicato de Trabajadores Independientes de Conductores de Aplicaciones.

Un grupo de parlamentarios presentó en el Congreso una moción que permitiría aplazar hasta el 2026 la entrada en vigencia de la Ley Uber. La idea es evitar que tenga un efecto negativo en el empleo.

"Hoy en el escenario económico que nos encontramos, donde las familias con suerte están tratando salir adelante, donde el costo de la vida se ha encarecido, creo que tenemos que ser capaces de mirar un todo", indicó la diputada Joanna Pérez.

En tanto, Pásquez sostuvo que "hacer progresiva la implementación de la ley es la forma de garantizar que sea exitosa y que no afectemos un servicio que está funcionando bien".

Pese a estas posturas, el ministro Muñoz insistió en que "a mí me parece que los plazos son oportunos y razonables".

El Ministerio de Transportes ingresó en enero a Contraloría el reglamento de la nueva norma, el que podría estar listo en junio o julio. La Contraloría puede ahora dar luz verde o frenar las exigencias de la polémica Ley Uber

