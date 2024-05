"Esto fue un homicidio": Viuda de chofer de micro que murió linchado mientras manejaba y cuando sufría un ACV

05 may. 2024 - 11:44 hrs.

¿Qué pasó?

Thamara Canto, viuda del chofer que falleció tras ser linchado por perder el control de la micro que venía manejando cuando sufrió un accidente cerebrovascular, habló en exclusiva con Meganoticias.

Su esposo, Adonis Miranda, falleció en noviembre de 2023 después de permanecer dos meses hospitalizado producto del ACV y los golpes y puñaladas que sufrió por parte de los usuarios de la locomoción colectiva la tarde del 18 de septiembre del año pasado.

"Esto fue un homicidio"

“Desde el momento del accidente y en que lo atacan, las negligencias parten desde que nadie llega hasta casi una hora después. El Cesfam de Renca estaba a menos de cuatro cuadras”, partió comentando Thamara Canto.

Meganoticias

“Un compañero de trabajo vio todo. (El equipo de emergencia) lo toma, lo tratan de rehabilitar, no lo pueden llevar a la Mutual debido a su situación, y le dicen al compañero que lo van a llevar al Hospital Félix Bulnes”, continuó.

“En todo eso no quedó constancia en Carabineros, ni siquiera en Fiscalía, de esta matanza, porque esto fue un homicidio”, añadió.

“Yo llegué a las 22:30, y Carabineros me dijo ‘siga a su marido, nosotros no tenemos idea de nada’, no tomaron constancia de que allí ocurrió un acto de cuasi homicidio. Yo sola, nadie me apoyó, menos la empresa”, denunció.

La viuda también relató que desde octubre “Fiscalía Centro Norte tiene los videos (del hecho), pero la investigación hasta ahora se mantiene en stand-by”.

“Esto no va a hacer una muerte en vano. Yo no me voy a detener hasta que esto no sea una ley, en donde su nombre aparezca internacionalmente”, aseguró Thamara.

Por último, hizo un llamado a “las personas que fueron testigos, uno al principio saca muchas conclusiones rápidas porque el temor a perder la vida es grande… pero yo los llamo a que cuenten lo que ellos vieron”.

La muerte de Adonis Miranda en Renca

El hecho sucedió a las 19:30 del 18 de septiembre de 2023 en el centro de la comuna de Renca, Región Metropolitana. En ese momento, Adonis Miranda, chofer de la línea 107 de RED, comenzó a sufrir un accidente cerebrovascular, motivo por el que perdió el control de la micro que conducía.

En vista de que el bus estaba rozando los vehículos que iban por su costado y que zigzagueaba, los pasajeros ingresaron violentamente al cubículo de Miranda, tratando de tomar el volante y hacer que frenara mientras este no respondía.

Los pasajeros presuntamente pensaron que el conductor estaba manejando bajo el efecto del alcohol, por lo que comenzaron a golpearlo. Después de que consiguieron parar el vehículo, lo bajaron y le continuaron pegando, incluso lo apuñalaron.