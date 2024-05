Países Bajos concede la eutanasia a joven de 29 años con depresión severa: "Siento alivio"

18 may. 2024 - 17:08 hrs.

Tras años de lucha, Países Bajos le ha concedido la eutanasia a Ter Beek, una joven de 29 años que ha sufrido de una serie de trastornos ligados a la depresión severa a lo largo de toda su vida.

En específico, la joven padece de depresión crónica, ansiedad, trauma, trastorno de personalidad no especificado y autismo, lo que la ha coartado de llevar adelante su vida con normalidad.

A la joven se le concedió la eutanasia tras años de lucha

De acuerdo a lo consignado por The Guardian, a lo largo de su vida, Ter Beek se sometió a una gran variedad de terapias diferentes, incluyendo más de 30 sesiones de terapia electroconvulsiva (TEC), pero no logró obtener resultados positivos, detalló que en cierta oportunidad su psiquiatra, le dijo: "No hay nada más que podamos hacer por ti. Nunca mejorarás".

Captura de YouTube: The Free Press

Al respecto, la joven explicó al medio citado que "en la terapia aprendí mucho sobre mí y mis mecanismos de afrontamiento, pero no solucionó los problemas principales".

"Al inicio del tratamiento, empiezas con esperanzas. Pensé que mejoraría. Pero cuanto más dura el tratamiento, empiezas a perder la esperanza", agregó.

En ese sentido, la joven que vive con su pareja, sinceró haber pensado en suicidarse, pero sintió culpa frente al impacto que eso tendría para sus seres queridos. Es por ello, que decidió optar por la eutanasia. "Me he sentido culpable: tengo pareja, familia, amigos y no estoy ciega a su dolor. También me he sentido asustada, pero estoy absolutamente decidida a seguir adelante", sostuvo.

Por ello, ante su proceso de solicitud de eutanasia, manifestó que "terminé la TEC en agosto de 2020, y después de un período de aceptar que no había más tratamiento, solicité la muerte asistida en diciembre de ese año. Es un proceso largo y complicado. No es que pidas muerte asistida un lunes y estés muerto el viernes".

"Estuve mucho tiempo en lista de espera para una evaluación, porque hay muy pocos médicos dispuestos a participar en la muerte asistida de personas con sufrimiento mental. Luego, un equipo debe evaluarlo, tener una segunda opinión sobre su elegibilidad y su decisión debe ser revisada por otro médico independiente", añadió.

Finalmente, le confesó a dicho medio que durante su muerte asistida "comenzarán dándome un sedante y no me darán los medicamentos que detienen mi corazón hasta que esté en coma. Para mí será como quedarme dormida. Mi compañero estará allí, pero le dije que está bien si necesita salir de la habitación antes del momento de la muerte". Cabe recordar que la eutanasia es legal en los Países Bajos desde el año 2002.

Todo sobre Sucesos