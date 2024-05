"Es mentira eso de que teníamos abrigo": Conscriptos entregan testimonios sobre fatal marcha en Putre

05 may. 2024 - 10:19 hrs.

¿Qué pasó?

Dos conscriptos entregaron su testimonio a la periodista de Meganoticias, Darynka Marcic, sobre el día de la marcha en Putre, región de Arica y Parinacota, la que terminó con un soldado fallecido.

Se trata de Cristóbal Sanhueza y Bastián Castillo, quienes fueron retirados por sus madres desde el regimiento en la mencionada comuna.

La jornada de ayer, el Servicio Médico Legal (SML) emitió un informe sobre la causa de fallecimiento de Franco Vargas, indicando que fue "muerte súbita". El Ejército, por su parte, entregó un video de la marcha, donde se ve la indumentaria que utilizaron los soldados.

“Es mentira eso de que teníamos abrigo”

Cristóbal Sanhueza, conscripto que estuvo en la fatal marcha, declaró que “es mentira eso de que teníamos abrigo, nos obligaron a sacarnos el abrigo y caminamos con polera y camisa nomás”, contradiciendo lo mostrado por la rama de las Fuerzas Armadas.

El joven aclaró que “no estuve directamente con él (Franco Vargas), solo participé en la marcha”, y que la chaqueta que se ve en el video “se usó en ciertas partes de la campaña, pero no en la marcha”.

“En la marcha nos obligaron a sacarnos esos elementos, no usamos guantes, ni coipa (gorro térmico), solo polera y camisa”, insistió.

Por su parte, Bastián Castillo declaró que “da lata el punto al que se tuvo que llegar para que varios de nosotros pudiéramos salir, tuvo que, que en paz descanse, fallecer un camarada”.

“A pesar de que no lo conocí (a Franco), fue chocante en el momento... adentro había muchas personas con ataques de pánico”, comentó.

Nuevo grupo de mamás llega a Arica a retirar a sus hijos

Un nuevo grupo de madres llegó la tarde de ayer desde Santiago a Arica, pero hasta el momento les han negado ver a sus hijos.

“Ayer, llegamos a las 7:40 y salieron a decirnos que no podíamos verlos porque no era hora de visita... les dijimos que no vinimos de visita, que veníamos a retirar a nuestros hijos, porque ellos están dados de baja”, comentó Natalia.

“Hoy llegamos a las 8 de la mañana y nos dijeron que en la madrugada había cambiado la ordenanza y que empezaba a las 9 y media, y desde esa hora no hemos podido saber nada de nuestros hijos, pero aquí estamos, no nos vamos a ir, así que aquí nos van a tener todo el día”, cerró.

