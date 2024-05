Madre de conscripto hospitalizado emite quejas en torno al alta de su hijo: "Que se cansen de estar mintiendo"

04 may. 2024 - 19:15 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado 4 de mayo, Heidy Henríquez, madre de Jacob Cárdenas, conscripto hospitalizado tras participar de la polémica marcha militar de la Brigada Motorizada N.º 24 “Huamachuco” de la VI División en la comuna de Putre, región de Arica y Parinacota, habló tras comprobar el estado de salud de su hijo.

Sin embargo, esta tarde la mujer emitió quejas en contra del Ejército por "mentirle" en torno a cuándo será dado de alta y por no permitirle llevarse a su hijo una vez que esto ocurra.

¿Qué dijo la madre del conscripto hospitalizado?

Heidy comenzó señalando que "yo llego acá (al cuartel), ingreso, explicó mi situación y me dicen: 'no hay problema, usted se puede llevar a su hijo hoy, vamos a demorar un poco con los papeles, unas dos horas y se lo puede llevar'. El médico habló conmigo, me explicó y me dijo que 'ya está gestionada el alta de su hijo, sale hoy a las 12:00 horas'".

Meganoticias

"El subsecretario del gobierno también me dice lo mismo, que están gestionando el alta. Se consiguen un auto y a nosotros nos llevan para allá, y ahí las enfermeras de turno nos dicen que no, que nosotros vamos de visita, y que los niños el lunes salen de alta, pero no a nosotros, los militares se los llevan ellos a Santiago", puntualizó.

Al respecto, enfatizó en que "yo no quiero eso, yo lo vine a buscar, yo me quiero llevar a mi hijo, y que no me mientan, porque me hicieron ilusionarme que yo hoy iba a salir con mi hijo, y no estoy con mi hijo. Gracias a Dios lo vi, lo pude abrazar, pude estar con él, pero ¿por qué me mienten?".

"Que se cansen de estar mintiendo"

En la misma línea, subrayó que "esa es la rabia que yo tengo. Si a mí del principio me hubiesen dicho el lunes se va a llevar a su hijo porque todavía no está el alta lista. Yo (hubiese dicho) 'ya, pero ¿lo puedo ver?'. Yo estoy tranquila, aquí es la mentira, que se cansen de estar mintiendo, que me digan de una vez por todas cuándo me voy a llevar a mi hijo. Eso es lo que yo necesito"

"Estoy cansada. Yo llevo del 16 de abril luchando para sacar a mi hijo, y ahora el coronel de acá me dice que me hizo un favor al llevar a verme a mi hijo. ¿Por qué? ¿Por qué tanta mentira?", añadió.

Lo anterior, explicó que es porque pese a que su hijo participó en la polémica marcha militar, desde el 16 de abril ella lucha por sacarlo, porque aquel día "no sé lo que le pasó a mi hijo, pero el 16 me llama llorando desesperadamente (diciéndome) que yo lo saque de acá".

"Que yo lo saque, que me lo lleve, que él no quiere estar, que lo saque, por favor (...) y de ahí me dijo 'mamá, me van a quitar el teléfono'", cerró.

Todo sobre Fuerzas Armadas