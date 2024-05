Vocales de Mesa: Este es el sitio oficial para conocer si debes realizar el deber cívico

18 may. 2024 - 08:00 hrs.

El próximo domingo 9 de junio se realizarán las elecciones primarias de Gobernadores/as Regionales y Alcaldes/as.

Todo esto, para definir los candidatos de los partidos políticos de cara a las elecciones municipales y regionales del domingo 27 de octubre.

Todo sobre Vocales de mesa

El Servicio Electoral (Servel), ya compartió el listado oficial de personas nominadas para cumplir con el rol de vocales de mesa.

¿Cuál es el sitio oficial para saber si soy vocal de mesa?

Para conocer si te corresponde cumplir con la labor cívica, debes ingresar al sitio oficial dispuesto por el Servel, al cual puedes acceder en este enlace.

Una vez dentro solamente debes digitar tu RUT o el de la persona por la que deseas preguntar y luego presionar el botón "Consultar".

Luego, el sistema arrojará todos tus datos electorales como la comuna en la que votas, el recinto que te corresponde, si es que estás habitado para sufragar y si fuiste elegido o no como vocal de mesa.

¿El voto es obligatorio en primarias? ¿Quiénes pueden votar?

Una diferencia importante que la distingue de las elecciones populares (municipales, regionales, parlamentarias y presidenciales) es que en las primarias el voto no es obligatorio, así que las personas que no participen en este proceso no arriesgan multas.

De todos modos, las personas que pueden participar en ellas son las que están afiliadas a algún partido político inscrito en las primarias (revisa aquí cuáles son) y los independientes, siempre que estén habilitados para sufragar.