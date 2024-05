Vocales de mesa: ¿Quénes puede ser designados para las primarias municipales?

10 may. 2024 - 14:00 hrs.

De cara a las elecciones generales del 27 de octubre —cuando la ciudadanía elija a alcaldes, concejales y gobernadores regionales—, el próximo domingo 9 de junio se efectuarán las primarias cuyos candidatos fueron designados por los partidos políticos.

Este proceso cívico se efectuará en más de 60 comunas a lo largo de todo el país y para que su desarrollo sea expedito, las personas que cumplirán un rol importante serán los vocales de mesa.

La nómina de vocales para las primarias será publicada el sábado 18 de mayo a través del sitio web del Servicio Electoral (Servel). Entre el lunes 20 y el jueves 23 de mayo estará vigente el plazo para presentar las excusas en las Juntas Electorales para no desempeñar el cargo.

¿Quiénes serán llamados vocales de mesa?

Si se tratara de una elección regular, para la jornada del 9 de junio se designarían como vocales de mesa las mismas personas que venían ejerciendo esa labor desde la anterior elección —en este caso, el plebiscito constitucional del 17 de diciembre de 2023.

No obstante, como el proceso consiste en una primaria, habrá vocales de la elección pasada que no tendrán que desempeñar ese cargo en junio, ya que en la comuna donde tiene inscrito su domicilio electoral no se efectuarán primarias.

En palabras más simples, un ejemplo: en la Región Metropolitana, Cerrillos no tendrá primarias. Entonces, la persona que se desempeñó como vocal de mesa en un local de votación en Cerrillos en 2023, en esta ocasión no será considerada para la nómina del 18 de mayo.

Tampoco será llamada para desempeñarse en otras comunas que sí tendrán primarias, porque la designación de vocales es de acuerdo a su local de votación. Vale decir, un vocal de Cerrillos o incluso de una comuna con primarias, no puede ejercer ese cargo en un sector diferente al de su domicilio electoral.

Imagen referencial (Aton)

Aclarado el punto anterior, las personas que sí pueden ser designadas como vocales de mesa para el domingo 9 son las que desempeñaron ese cargo en diciembre de 2023 y están inscritas electoralmente en una comuna con primarias.

¿El voto es obligatorio en primarias? ¿Quiénes pueden votar?

Una diferencia importante que la distingue de las elecciones populares (municipales, regionales, parlamentarias y presidenciales) es que en las primarias el voto no es obligatorio, así que las personas que no participen en este proceso no arriesgan multas.

De todos modos, las personas que pueden participar en ellas son las que están afiliadas a algún partido político inscrito en las primarias (revisa aquí cuáles son) y los independientes, siempre que estén habilitados para sufragar.

¿En qué comunas habrá primarias?

A continuación, revisa el listado completo de las comunas que tendrán primarias el domingo 9 de junio, región por región, de modo que puedas corroborar la posibilidad de que seas llamado para ejercer como vocal de mesa.

Región de Arica y Parinacota

General Lagos.

Región de Antofagasta

Antofagasta.

Región de Atacama

Tierra Amarilla.

Región de Coquimbo

Combarbala.

La Higuera.

La Serena.

Vicuña.

Región de Valparaíso

Cartagena.

Concón.

Limache.

Nogales.

Puchuncaví.

Quilpué.

Valparaíso.

Región Metropolitana

Buin.

Calera de Tango.

Independencia.

Isla de Maipo.

La Florida.

La Granja.

Lo Barnechea.

Paine.

Peñalolén.

Providencia.

Puente Alto.

Región de O'Higgins

Machalí.

Nancagua.

Olivar.

Paredones.

Rancagua.

San Fernando.

Santa Cruz.

Región del Maule

Curepto.

Linares.

Talca.

Región de Ñuble

Coihueco.

Portezuelo.

Región del Biobío

Concepción.

Lebu.

Lota.

Mulchén.

Penco.

Quilleco.

San Pedro de La Paz.

Talcahuano.

Región de La Araucanía

Carahue.

Curacautín.

Freire.

Lautaro.

Pitrufquén.

Pucón.

Purén.

Renaico.

Saavedra.

Región de Los Ríos

Futrono.

Lanco.

Mariquina.

Paillaco.

Panguipulli.

Región de Los Lagos

San Pablo.

Región de Aysén

Aysén.

Guaitecas.

Región de Magallanes

Punta Arenas

