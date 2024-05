"Me estoy preparando": Matthei confirma una "alta probabilidad" de convertirse en candidata presidencial

06 may. 2024 - 11:50 hrs.

¿Qué pasó?

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, fue consultada nuevamente por sus opciones presidenciales y aseguró que existe una "alta probabilidad" de que sea candidata si es que "las cosas siguen como están".

"Me estoy preparando"

En conversación con Radio ADN, la jefa comunal sostuvo que "si las cosas siguen como están hoy, hay una alta probabilidad de que sea candidata. Pero uno nunca sabe, aún falta mucho tiempo".

"Hay que tener prudencia. Yo me estoy preparando, porque veo que es posible que me caiga esta responsabilidad, pero también puede pasar que yo termine apoyando a otra persona", explicó la autoridad.

La militante UDI afirmó que está buscando a personas que quieran colaborar en un futuro, "que pueda conversar y en la que yo confíe. Estoy viendo equipos, grupos de trabajo, y cómo me preparo yo", anunció.

"A mí no es el puesto lo que me importa"

Matthei no descartó que pudiera ser otra persona la que termine siendo la opción presidencial de la derecha, aclarando que "para mí no es el puesto lo que importa. Yo no tengo la ambición de llegar a tal parte o a otra parte. A mí lo que me apasiona es ver cómo yo puedo colaborar para que Chile esté mejor".

"Para mí la presidencia no es una obsesión, no es un gustito que me quiera dar, no es que quiera verme ahí, en La Moneda, no. No es un tema personal, es un tema mucho más de poder ayudar donde pueda ayudar", agregó al citado medio.

"Es una tema de responsabilidad"

Pese a su discurso, la señal más potente sobre su intención de ser la próxima Presidenta de Chile es su negativa a ir a la reelección por Providencia.

Frente a esto, Matthei dijo que "naturalmente, porque es un tema de responsabilidad. En la medida que veo que hay una probabilidad, relativamente alta, de que sea candidata, sentí que no podía ir a pedirle el voto a los vecinos de Providencia, asegurándoles que me iba a preocupar por la comuna, así como me he preocupado hasta ahora".

