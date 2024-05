El provocativo gesto de Nicolás Castillo tras el Clásico Universitario que generó reacción sin filtro de Johnny Herrera

18 may. 2024 - 23:15 hrs.

Gran polémica han generado los provocativos gestos que realizó el delantero Nicolás Castillo luego del triunfo por 2-1 de Universidad Católica sobre Universidad de Chile, encuentro válido por la edición 198 del clásico universitario.

Es que en su camino a camarines, una vez concluido el duelo, el atacante hizo ademanes de carácter sexual hacia la barra del conjunto laico, las cuales incluso replicó a través de redes sociales, jactándose de la situación.

Pero eso no fue lo único, ya que también, por medio de sus stories de Instagram, el ariete de los Cruzados se lanzó contra el exportero de la U, Johnny Herrera, quien trató al delantero de "fallado del mate".

En la red social, compartió imágenes de años anteriores en que Castillo le convirtió al ahora comentarista deportivo y publicó emoticonos aludiendo a los mismos gestos obscenos que realizó tras el partido.

Además, el ariete de la UC, compartió una captura de pantalla con una publicación de X que hace alusión a los dichos del exarquero de los azules, donde destacó un comentario en el que se menciona el hecho en que se vio involucrado Herrera en 2009 y que terminó con una persona fallecida.

Tras el encuentro, el panelista se refirió al gesto de "Nico" y señaló que, "no puede ser tan fallado del mate".

Lo hecho por el ex mundialista sub 20 fue repudiado por el capitán azul Marcelo Díaz, quien señaló que "cada uno es responsable de sus acciones, se los dije a ellos 'nos ganaron bien, vayan a celebrar', pero estas cosas no las tenemos que ver nosotros, ya jugaremos devuelta, nos queda un partido jugando de visita con ellos y donde tenemos que ganar".

"Por eso yo siempre voy con el mensaje de la seguridad y del respeto por sobre todas las cosas, tanto en la victoria como en la derrota, hoy por lo mismo perdemos y nos despedimos de la gente porque les merecemos un respeto", complementó el mediocampista, quien evitó polemizar con la efusiva celebración de Fernando Zampedri por su anotación de "chilena".

El provocativo gesto de Nicolás Castillo a hinchas de la U