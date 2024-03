Las medidas cautelares contra Nicolás Castillo tras ser acusado por DT de básquetbol de la "U"

28 mar. 2024 - 18:38 hrs.

¿Qué pasó?

Se escribió un nuevo capítulo en la causa judicial que involucra a Nicolás Castillo, delantero de Universidad Católica acusado de agredir y amenazar a Isaac Arévalo, entrenador de básquetbol de Universidad de Chile.

El hecho data de diciembre pasado, cuando el DT habría sido increpado por el atacante en San Carlos de Apoquindo por vestir una polera del conjunto laico. Esto habría provocado la ira del excampeón de América con La Roja. "¿Acaso no sabís dónde estái?, sácate esa camiseta o te saco la ch... madre cul...", le habría dicho.

Las medidas cautelares de Castillo

Castillo asistió este jueves al Centro de Justicia de Santiago para ser formalizado. Como no llegó a un acuerdo con el afectado, la jueza a cargo de la causa dictó medidas cautelares para el futbolista.

Así, el jugador del elenco estudiantil quedó con prohibición de "acercarse a la víctima en términos violentos", ya sea en "su domicilio, lugar de estudio y/o trabajo, o cualquier lugar donde este se encontrare".

Se espera que el próximo 17 de abril se realice otra audiencia en el marco de la investigación.

La querella de Arévalo a Castillo

Tras lo sucedido en diciembre pasado, Arévalo se querelló en contra de Castillo por los delitos de lesiones leves, daños simples, amenazas y violencia en contexto de estadio. Además, denunció en sus redes sociales la situación.

"Esta persona, simplemente por el hecho de que yo portara una polera con el logo de Universidad de Chile decide agredirme", escribió en su cuenta de Instagram, contando que "yo iba camino a mi trabajo. Él venía bajando en auto desde San Carlos de Apoquindo y comienza a gritarme y decirme que me sacara esa polera y que si no sabía donde estaba parado. Le expreso que no soy futbolista y que soy entrenador de básquetbol y que me dirigía al recinto de deportes".

En la acción judicial, Arévalo detalló que "el querellado respondió bajándose de su vehículo, lanzándole un objeto contundente (una botella de plástico), para luego golpear a don Isaac con golpes de puño y pie y destruir su indumentaria".

