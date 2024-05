"Respondió muy amable": Así fue censado el Presidente Gabriel Boric

06 may. 2024 - 09:21 hrs.

¿Qué pasó?

En la mañana de este lunes, el Presidente Gabriel Boric respondió el Censo en su vivienda, ubicada en el Barrio Yungay, en la comuna de Santiago, Región Metropolitana.

Cabe recordar que, a diferencia de otros años, el Censo tendrá una duración de tres meses, por lo que inició el pasado mes de marzo y concluirá en junio.

¿Cómo fue el Censo al Presidente Gabriel Boric?

El jefe de Estado recibió cerca de las 07:50 horas a la censista, a la cual no hizo pasar al interior de su domicilio.

Presidente Gabriel Boric fue censado este lunes.

Pese a que, como medida de seguridad, no es obligación que los encuestadores entren a las casas, es posible que el Mandatario haya tomado esta decisión para aprovechar de relevar la importancia del proceso, considerando que en el sector había medios de comunicación.

De todos modos, el Presidente Boric le ofreció a la funcionaria una banca para que se sentara, pero ella la rechazó.

Al ser consultada por qué no recibió la banca, la censista Alejandra Gajardo señaló: "me sentí incómoda, porque no quería mirar al Presidente hacia arriba... La idea era que nos viéramos frente a frente".

"Respondió muy amable"

La encuestadora aseguró que "fue el censo más importante que voy hacer, probablemente".

Respecto a cómo fue el proceso, sostuvo que la encuesta tuvo una duración de 15 minutos, aproximadamente, y que al Mandatario se le realizó "como a cualquier chileno, con toda responsabilidad. Las preguntas se hicieron correctas y él respondió muy amable".

Al ser consultada sobre cuál fue su reacción al enterarse que censaría al Presidente de la República, aseguró que "yo estaba feliz, sigo feliz".

Por otra parte, Alejandra Gajardo detalló que vivió "un tiempo por este barrio (Yungay), ya no vivo por acá, pero ahora vivo frente de la segunda casa del Presidente, que es La Moneda. Así que vivo en Santiago Centro igual".

¿Qué dijo Boric tras ser censado?

A través de sus redes sociales, el Presidente señaló que "esta mañana recibí a Alejandra, censista que desde la puerta de mi casa completó el cuestionario que se está aplicando en todo el país y que nos permitirá construir mejores políticas públicas para el presente y futuro de Chile".

"Invito a que todas y todos abran su puerta al Censo, son menos de 15 minutos. Colaboremos en todo Chile con esta enorme tarea", agregó.

¿En qué horarios pueden visitar mi casa los censistas?

Dado que el Censo se llevará a cabo a lo largo de varios meses, es fundamental conocer los momentos en que los encuestadores visitarán cada hogar, para que al menos haya una persona presente que pueda responder las preguntas.

En este contexto, surge la duda del horario en que puede pasar el censista, y es que muchas personas están fuera de casa, ya sea por trabajo o por estudios.

Una de las novedades del proceso es que si los encuestadores visitan una vivienda y no encuentran a nadie, se dejará una carta con un código que permitirá a los residentes realizar el censo de manera online.

En caso en que los ocupantes de la residencia prefieran contestar el sondeo de forma presencial, podrán recibir a los encuestadores de lunes a domingo, entre 09:00 y 21:00 horas.

Asimismo, puedes revisar cuándo pasará el Censo por tu barrio ingresando a este sitio, luego debes colocar tu comuna y verás las zonas que están siendo censadas en la actualidad.

¿Cómo puedo reconocer a los encuestadores del Censo?

Para verificar que efectivamente corresponda a un entrevistador autorizado, podrás escanear el código QR de la credencial institucional de el o la censista, lo que permite corroborar su identidad.

Otra opción es ingresar el RUT del censista en el sitio de verificación habilitado por el INE, al cual se puede acceder haciendo clic aquí.

