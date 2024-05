Elecciones Primarias 2024: ¿Cuándo se publica la nómina de vocales de mesa?

16 may. 2024 - 07:00 hrs.

El domingo 9 de junio son las primarias en más de 60 comunas de nuestro país. Este evento cívico, convocado por sectores del oficialismo y la oposición, definirá la nómina final de candidatos que los partidos políticos inscribirán para las elecciones municipales y regionales del domingo 27 de octubre.

Quienes cumplen un rol fundamental en el desarrollo del proceso son los vocales de mesa, encargados de abrir las mesas de votación, orientar al electorado y supervisar las urnas.

Todo sobre Vocales de mesa

La información sobre la fecha en que será publicada la nómina de vocales y las personas que tienen más probabilidades de ser convocadas para desempeñar el cargo ya se ha dado a conocer al público.

¿Cuándo se publica la nómina de vocales de mesa?

De acuerdo al calendario del Servicio Electoral (Servel), la nómina será publicada este sábado 18 de mayo a través del sitio web del organismo. Desde las 00:00 horas de aquel día, los usuarios podrán consultar sus datos electorales, "aquí", a través de su RUT.

La plataforma no solo le indicará si fue o no designado como vocal, sino que también le informará al usuario su local de votación y el número de la mesa que le corresponde.

Ese mismo sábado también se dará a conocer el listado de los miembros de colegios escrutadores y delegados, junto con los recintos en que efectuarán sus labores.

Con respecto al periodo de excusas para no ser vocal de mesa, estas se podrán presentar ante las juntas electorales entre el lunes 20 y el jueves 23 de mayo.

Imagen referencial (Aton)

¿Quiénes serán llamados como vocales de mesa?

Si se tratara de una elección regular, para la jornada del 9 de junio se designarían como vocales de mesa las mismas personas que venían ejerciendo esa labor desde la anterior elección, en este caso, el plebiscito constitucional del 17 de diciembre de 2023.

No obstante, como el proceso consiste en una primaria, habrá vocales de la elección pasada que no tendrán que desempeñar ese cargo en junio, ya que en la comuna donde tiene inscrito su domicilio electoral no se efectuarán primarias.

En palabras más simples, un ejemplo: en la Región Metropolitana, Cerrillos no tendrá primarias. Entonces, la persona que se desempeñó como vocal de mesa en un local de votación en Cerrillos en 2023, en esta ocasión no será considerada para la nómina del 18 de mayo.

Tampoco será llamada para desempeñarse en otras comunas que sí tendrán primarias, porque la designación de vocales es de acuerdo a su local de votación. Vale decir, un vocal de Cerrillos o incluso de una comuna con primarias, no puede ejercer ese cargo en un sector diferente al de su domicilio electoral.