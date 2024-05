Se viene la nómina de vocales de mesa para las primarias: ¿Dónde revisar si soy designado?

14 may. 2024 - 08:00 hrs.

Menos de un mes quedan para las primarias, evento cívico convocado por los partidos políticos para que determinados sectores de la ciudadanía elijan a los candidatos que competirán en las elecciones generales del 27 de octubre (alcaldes, concejales y gobernadores regionales).

Las primarias están calendarizadas para el domingo 9 de junio y se desarrollarán en más de 60 comunas de nuestro país, elegidas por el oficialismo y la oposición al tener más de un aspirante para el respectivo cargo.

Los que cumplen una función importante para el normal desarrollo de las votaciones son los vocales de mesa, encargados de abrir las urnas y orientar a los electores antes de sufragar en la cámara secreta de los locales de votación.

Por cierto, dado que las primarias son en ciertas comunas, los vocales del 9 de junio no serán los mismos que desempeñaron ese cargo en la última elección (el plebiscito de diciembre de 2023). Para conocer quiénes podrían ser llamados, haz clic aquí.

Vocales de mesa: ¿Cuándo sale la nómina y dónde revisarla?

De acuerdo al calendario del Servicio Electoral (Servel), la nómina será publicada este sábado 18 de mayo a través de su sitio web. Desde las 00:00 horas de aquel día, los usuarios podrán consultar sus datos electorales aquí a través de su RUT.

La plataforma no solo le indicará si fue o no designado como vocal, sino que también le indicará al usuario su local de votación y el número de la mesa que le corresponde.

Ese mismo sábado también se dará a conocer el listado de los miembros de colegios escrutadores y delegados, junto con los recintos en que desempeñarán sus funciones.

Con respecto al periodo de excusas para no ser vocal de mesa, estas se podrán presentar ante las juntas electorales entre el lunes 20 y el jueves 23 de mayo.

¿El voto es obligatorio en primarias? ¿Quiénes pueden votar?

Una diferencia importante que la distingue de las elecciones populares (municipales, regionales, parlamentarias y presidenciales) es que en las primarias el voto no es obligatorio, así que las personas que no participen en este proceso no arriesgan multas.

De todos modos, las personas que pueden participar en ellas son las que están afiliadas a algún partido político inscrito en las primarias (revisa aquí cuáles son) y los independientes, siempre que todos estén habilitados para sufragar.

¿En qué comunas habrá primarias?

A continuación, revisa el listado completo de las comunas que tendrán primarias el domingo 9 de junio, región por región, de modo que puedas corroborar la posibilidad de que seas llamado para ejercer como vocal de mesa.

Región de Arica y Parinacota

General Lagos.

Región de Antofagasta

Antofagasta.

Región de Atacama

Tierra Amarilla.

Región de Coquimbo

Combarbala.

La Higuera.

La Serena.

Vicuña.

Región de Valparaíso

Cartagena.

Concón.

Limache.

Nogales.

Puchuncaví.

Quilpué.

Valparaíso.

Región Metropolitana

Buin.

Calera de Tango.

Independencia.

Isla de Maipo.

La Florida.

La Granja.

Lo Barnechea.

Paine.

Peñalolén.

Providencia.

Puente Alto.

Región de O'Higgins

Machalí.

Nancagua.

Olivar.

Paredones.

Rancagua.

San Fernando.

Santa Cruz.

Región del Maule

Curepto.

Linares.

Talca.

Región de Ñuble

Coihueco.

Portezuelo.

Región del Biobío

Concepción.

Lebu.

Lota.

Mulchén.

Penco.

Quilleco.

San Pedro de La Paz.

Talcahuano.

Región de La Araucanía

Carahue.

Curacautín.

Freire.

Lautaro.

Pitrufquén.

Pucón.

Purén.

Renaico.

Saavedra.

Región de Los Ríos

Futrono.

Lanco.

Mariquina.

Paillaco.

Panguipulli.

Región de Los Lagos

San Pablo.

Región de Aysén

Aysén.

Guaitecas.

Región de Magallanes

Punta Arenas

