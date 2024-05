Madre de conscripto revela testimonio de su hijo sobre muerte de compañero: "No los dejaron abrigarse"

04 may. 2024 - 10:11 hrs.

¿Qué pasó?

Nicole Ortega, madre de Ariel Indo, conscripto que se encuentra hospitalizado tras haber participado de la controvertida marcha militar en Putre, se refirió al testimonio que le entregó su hijo sobre las condiciones en las que lo mantenían en el Ejército.

La mujer viajó en la madrugada de este sábado 4 de mayo junto a otras madres y familiares de jóvenes hasta Arica, región de Arica y Parinacota, para verificar la situación de su hijo.

"Recién cuando se hizo mediático empezamos a tener contacto"

“Durante el día que aconteció todo lo que sucedió con las mamás, a último minuto nos llamaron nuestros hijos, el mío, por lo menos, diciéndome que está dado de baja”, partió relatando la mujer.

Meganoticias

"Lo voy a ir a buscar ahora, tengo que ir al regimiento... yo necesito hacerle a mi hijo un chequeo médico antes de traérmelo para ver si está en las condiciones de viajar en avión por el tema de la altura, ya que igual está con los pulmones complicados, y luego pedir que me lo dejen llevármelo por mis medios", explicó.

"Él psicológicamente está mal, están todos los chicos mal. Mi hijo hasta ayer estaba con una faringitis aguda, hoy me llaman de que está con un cuadro respiratorio, exámenes que no se sabe en realidad qué tiene, si tuvo rotavirus, Covid... no se sabe", declaró.

"Hasta el momento, el diagnóstico de él es incierto, a mí no me han dado mayores referencias hasta ayer, cuando este caso se hizo mediático, y las mamás hicieron masivo esto y fuimos a la Corte Suprema. Recién hemos empezado a tener contacto, pero mayor información no se nos ha dado", aseveró Nicole.

"De hecho, a todos los chiquillos se les dio de alta, automáticamente todos están bien porque iba el General, 'todos bonitos para el cuadro de cuarto medio'", añadió.

El relato del joven del día de la marcha en Putre

Nicole Ortega contó que su hijo le comentó que fue víctima de “malos tratos” y que ese día de la marcha “salieron a correr a las cinco de la mañana con primera capa, no los dejaron abrigarse”.

“A Franco se le reventó su mochila de agua, Franco murió de hipotermia, eso provocó un paro cardiorrespiratorio en las condiciones que se le trató... Franco cayó dos veces al suelo, lo pararon, lo arrastraron, no hubo ayuda, nada, y todos los chicos llegaron en las mismas condiciones”, dijo sobre el relato de su hijo.

“Los chiquillos subieron en mal estado, ni siquiera los aclimataron para una marcha con la magnitud y la intensidad que tuvo, mi hijo llevaba una semana”, aseguró la madre.

Sobre la afirmación del Ejército de que los conscriptos subieron con las condiciones suficientes, ella afirmó que “pueden haber subido con la vestimenta adecuada, pero la pregunta para el Ejército es ¿los dejaron utilizarla?, porque mi hijo me comentó que estaba solo con una polera, eso quiere decir que no los dejaron. Los levantaron a las cinco de la mañana a punta de grito de que salieran, no les dio tiempo para vestirse”.